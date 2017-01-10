中国化工和先正达已向欧盟提交补救计划 争取放行收购案

路透香港1月10日 - 中国化工集团公司和瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)周一向欧盟反垄断监管机构提交补救提案，以解决围绕其430亿美元收购案的疑虑。

欧盟执委会网页上显示，两家公司1月9日已提交“承诺”，那通常意味当事人已提出譬如资产剥离或产品定价承诺等补救提案。

网页上未显示是何种性质承诺的进一步资讯。

“补救提案的细节保密。”中国化工一位发言人士对路透表示。

欧盟执委会去年10月对中国化工拟收购先正达一案，展开深入调查，称两家公司未平息有关交易的疑虑。

先正达上周表示，欧盟执委会已同意将审批收购案的最后期限延长10个工作日，将在4月12日做出裁决，以便“有充分时间讨论补救方案。”(完)