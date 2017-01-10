中国化工和先正达已向欧盟提交补救计划 争取放行收购案

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港1月10日 - 中国化工集团公司和瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)周一向欧盟反垄断监管机构提交补救提案，以解决围绕其430亿美元收购案的疑虑。
欧盟执委会网页上显示，两家公司1月9日已提交“承诺”，那通常意味当事人已提出譬如资产剥离或产品定价承诺等补救提案。
网页上未显示是何种性质承诺的进一步资讯。
“补救提案的细节保密。”中国化工一位发言人士对路透表示。
欧盟执委会去年10月对中国化工拟收购先正达一案，展开深入调查，称两家公司未平息有关交易的疑虑。
先正达上周表示，欧盟执委会已同意将审批收购案的最后期限延长10个工作日，将在4月12日做出裁决，以便“有充分时间讨论补救方案。”(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。