中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达

路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达(SYNN.S)。

先正达发言人也证实称，两家公司近日已将该交易提交给美国联邦贸易委员会(FTC)，此前已与相关监管机构进行了有建设性的磋商。

“中国化工和先正达仍全力致力于该交易，而且有信心完成这项交易，”先正达称。

接近交易的消息人士预计很快将获得批准，因中国化工集团通过非专利农药生产商Adama (ADAM.N)从美国市场获得的营收较少，而且其与先正达的重叠产品很少。

该交易已在几个市场获得监管机构的批准，包括美国国家安全委员会及澳洲竞争监管机构。

本月稍早，中国化工集团和先正达已向欧盟反垄断监管机构提出小幅让步，以解决围绕其430亿美元并购案的疑虑。一名接近这宗交易的消息人士表示，中国化工未必非得卖掉旗下部门Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAM.N)，该人士表示，需要剥离的总资产将少于5亿美元。

近期欧盟执委会将对该交易的审核推迟至4月12日，先正达执行长Erik Fyrwald本周稍早称，“我非常有信心将会完成交易。我们正取得巨大进展。”(完)