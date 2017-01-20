中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达(SYNN.S)。
先正达发言人也证实称，两家公司近日已将该交易提交给美国联邦贸易委员会(FTC)，此前已与相关监管机构进行了有建设性的磋商。
“中国化工和先正达仍全力致力于该交易，而且有信心完成这项交易，”先正达称。
接近交易的消息人士预计很快将获得批准，因中国化工集团通过非专利农药生产商Adama (ADAM.N)从美国市场获得的营收较少，而且其与先正达的重叠产品很少。
该交易已在几个市场获得监管机构的批准，包括美国国家安全委员会及澳洲竞争监管机构。
本月稍早，中国化工集团和先正达已向欧盟反垄断监管机构提出小幅让步，以解决围绕其430亿美元并购案的疑虑。一名接近这宗交易的消息人士表示，中国化工未必非得卖掉旗下部门Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAM.N)，该人士表示，需要剥离的总资产将少于5亿美元。
近期欧盟执委会将对该交易的审核推迟至4月12日，先正达执行长Erik Fyrwald本周稍早称，“我非常有信心将会完成交易。我们正取得巨大进展。”(完)
(编译/审校 于春红/刘秀红/白云)
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