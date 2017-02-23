中国化工对先正达的要约收购延长至4月28日

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透苏黎世2月23日 - 中国化工集团周四表示，已将对瑞士种子和农化公司先正达(Syngenta)(SYNN.S)的430亿美元收购要约展延至4月28日。
原本收购要约设定在3月2日到期。
“如之前所述，要约收购日期将会延后，直至要约所需所有条件都已满足，包括得到所有相关监管批准在内。要约收购的其他条款及条件仍维持不变，”该公司在一份声明中称。
先正达本月稍早称，预计交易将在第二季完成。(完)
(编译 张明钧/刘秀红；审校 蔡美珍/李春喜)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。