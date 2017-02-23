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中国财经 | 2017年 2月 23日 星期四 14:42 BJT

中国化工对先正达的要约收购延长至4月28日

路透苏黎世2月23日 - 中国化工集团周四表示，已将对瑞士种子和农化公司先正达(Syngenta)(SYNN.S)的430亿美元收购要约展延至4月28日。

原本收购要约设定在3月2日到期。

“如之前所述，要约收购日期将会延后，直至要约所需所有条件都已满足，包括得到所有相关监管批准在内。要约收购的其他条款及条件仍维持不变，”该公司在一份声明中称。

先正达本月稍早称，预计交易将在第二季完成。(完)

(编译 张明钧/刘秀红；审校 蔡美珍/李春喜)

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