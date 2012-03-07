陈德铭：对今年外贸增长10%目标有信心

* 商务部初步预测1-2月进出口增长7%左右

* 保持外贸政策基本稳定,包括人民币汇率

* 将扩大开放,补贴问题愿意进行商量

* 正评估利比亚安全条件以恢复项目重建

路透北京3月7日电---虽然中国1月的进出口双双陷入负增长,但中国商务部部长陈德铭周三称,对今年外贸实现增长10%的目标有信心,人民币汇率在增加弹性的同时,要基本保持在一个稳定的水平上.

陈德铭在"两会"(人大和政协)期间举行的新闻发布会上称,初步预测今年1-2月进口和出口均可以增长7%左右,下半年增速可能好於上半年,全年外贸增长10%左右的目标可以实现,但也是要通过艰苦的努力.

"中国外贸增幅下降的原因,主要还是外贸发展的内外环境总体趋紧.国际上因为金融危机还在深化和蔓延,特别是欧债的问题影响了欧洲的消费等等,国内我们自己也有各项成本推高的因素等等."他说道.

中国1月出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但仍显示外贸形势严峻,宏观经济的整体风险可能在累积.

为保持外贸稳定的增长,商务部将保持现出口退税,人民币汇率,加工贸易等外贸各项政策的基本稳定.

"人民币已经处在一个合理的区间,也要使它在增加弹性的同时,基本保持在一个稳定的水平上."陈德铭说道.

此外,中国现在的出口退税要保持基本稳定,即便有微调,也是鼓励性的政策多於限制性的政策,另外也要加快出口退税的进度.减少外贸企业的税费负担,加大对它们的金融支持力度.

在扩大内需方面,陈德铭表示,有关部门目前也在进一步研究,准备出台一些新的扩大消费的政策.研究的方向是推出那些绿色、低碳、节能、环保、便民利民的项目.

商务部稍早发布新闻稿称,将保持外贸政策连续性和稳定性,研究出台新的促进措施,巩固和扩大国际市场份额.

**鼓励中国企业加强对欧洲投资**

受欧债危机影响,去年下半年中国对欧洲的出口增速明显放缓.陈德铭透露,今年1、2月份中国对欧洲出口下降2%-3%,因为欧洲特别是欧元区遇到了前所未有的困难,经济消费发生了萎缩.

"欧洲对中国的出口还是有所增加的.对於欧元区和欧洲,我们认为他们能够走出目前的阴影,但是尚需时日,我们对这点是充满信心的."陈德铭说道.

陈德铭表示,中国鼓励企业对欧洲加强贸易和投资.最近一段时间,中国对欧洲的进出口以及中国企业到欧洲的投资并购、绿地投资等等,都有大幅度的增长.

"我们跟欧洲共同来克服困难,也是帮助和支持我们自己.所以,我们是不带任何条件的，谢谢你。

不过他也指出,欧元区自身的努力对化解欧债危机更重要.同事,在金融危机背景下各国货币应该保持币值稳定.

欧洲是中国的全面战略夥伴和第一大贸易夥伴,也是中国进口技术的第一大来源地.2011年底,中国与欧洲双边贸易额约5,670亿美元,中国出口约3,500亿美元.

**愿意就补贴问题与美国沟通**

陈德铭谈到美国指责中国的出口补贴政策时表示,中国的中央政府没有禁止性的补贴,如果某个地方有一些补贴,中国是愿意进行商量的.

美国总统奥巴马近日签署了"总统令",宣布要成立贸易执法机构.重点是要监督中国等国家可能存在的商业违规行为.美国对中国贸易逆差在2011年连续上升,增至创纪录的2,950亿美元.

陈德铭表示,关注美国这个机构今後是如何开展工作的,是不是能够遵循国际贸易的规则.同时我们也愿意跟这个机构进行交流,希望看到其公开的、透明的进行运作.

他还表示,中国加入世界贸易组织(WTO)十年以後,确实要进一步扩大开放,更加包容地和世界进行互动.中国将遵循WTO的规则,但没有义务去遵守某一个国家超出这些国际组织规则的内部法律和规定.

"绝大部分的世贸组织的成员都有各种不同性质的补贴,大家对补贴的理解也有不同的含义.比如说经济危机发生以後,很多国家,特别是美国将一些政府财政的钱补贴给了企业,比如美国三大汽车企业,美国其他各种行业都有."陈德铭说.

**将考虑恢复利比亚项目建设**

陈德铭表示,中国在利比亚逾100亿美元的工程项目损失严重,目前当地安全条件还有待进一步完善,一旦具备安全条件,中国政府会考虑恢复项目重建.

最近商务部组织代表团到利比亚进行了考察,对当前的利比亚的状况进行了评估,看看中资企业的项目是不是能够恢复再建设,安全性是不是到了中国工人可以再回去的程度.

他介绍称,中国在利比亚有一百几十亿美金的工程项目,这些项目有的是已经完工需要验收,有的是快接近完工,绝大部分是在利比亚的城市和城郊给老百姓的住宅项目.

"非常惨重的是,这些项目在利比亚的动乱和内战中间,在一些外国力量的干预中间,遭到了炮火的严重袭击,损失是严重的."陈德铭称,中国在跟利比亚政府交涉,希望利比亚政府按照国际的惯例和法律,要正确处理和赔偿这些项目.(完)

--发稿 沈燕; 撰写 谢衡; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。