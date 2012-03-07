陈德铭：对今年外贸增长10%目标有信心

虽然中国1月的进出口双双陷入负增长，但中国商务部部长陈德铭周三在''两会''(人大和政协)期间举行的新闻发布会上称，对今年外贸实现增长10%的目标有信心，这个目标可以实现，但也是要通过艰苦的努力，人民币汇率在增加弹性的同时，要基本保持在一个稳定的水平上。路透