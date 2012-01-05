陈德铭：今年努力保持出口稳定增长

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 内外需两个市场并重,今年努力保持出口稳定增长
* 保持出口退税政策基本稳定,完善退税机制
* 增加能源原材料、先进技术设备、关键零部件和消费品进口
* 2011年贸易顺差预计1,600亿美元左右,12月逾200亿美元
路透北京1月5日电---面对不确定的国际及国内市场,中国商务部周四明确今年工作重点,着力推动内贸扩消费、稳市场,努力保持出口稳定增长及出口退税政策基本稳定.
中国商务部部长陈德铭讲话称,今年将研究出台新的促进措施,巩固和扩大国际市场份额,完善促进居民消费的政策.总结家电下乡和以旧换新经验,及时研究制定替代接续政策.
"总体上看,今年的国内外环境严峻复杂,商务工作面临更大的压力和挑战."陈德铭在2012年全国商务工作会议上称.
商务部网站新闻稿还显示,2011年贸易顺差预计缩窄至1,600亿美元左右.路透据此测算,2011年12月贸易顺差约为216亿美元,为五个月来最高.
陈德铭指出,要努力推动外贸稳增长,完善退税机制,加快退税进度.稳定加工贸易政策.推动简化进出口外汇核销管理,拓宽外贸企业融资渠道,改善对中小企业的金融服务.
同时要加强和改进进口工作.提高进口便利化水平,拓宽进口渠道,增加能源原材料、先进技术设备、关键零部件和消费品进口.继续敦促美欧放宽对中国高技术产品出口管制.
此外,要着力提高利用外资质量,鼓励跨国公司在华设立地区总部和功能性机构.积极稳妥扩大教育、医疗等领域内非基础性、非公益性服务的对外开放,推动制定外资保理、教育培训、经营性养老机构等领域准入及管理规定.
简化外资行政审批,修订外资统计制度,完善外资评价体系,建立外资并购安全审查监测系统,依法开展安全审查，规范外资并购行为.
陈德铭指出,要积极稳妥实施"走出去"战略,引导更多企业集群式"走出去",推动民营企业"走出去",健全多双边投资合作促进机制.鼓励有实力的企业在全球范围内投资并购、整合资源，开展研发、生产和营销活动.
**去年顺差继续缩窄**
商务部预计,去年全年中国进出口总额将达3.6万亿美元,增长20%以上;贸易顺差在国内生产总值(GDP)中占比由上年的3.1%降至2%左右.自2008年达创纪录的2,955亿美元后,中国贸易顺差已连续三年收窄.
商务部还预计,中国去年城乡居民消费预计达到18万亿元,增长约17%.据统计局数据,中国去年1-11月社会消费品零售总额同比增长17%,而2010年为增长18.4%.
国信证券宏观经济分析师林松立认为,预计2012年美国经济处於低速增长,欧盟区则继续衰退,对於中国出口行业整体不利影响非常大,这也会影响到内需中来料加工部分的增长.
"而消费增速可能还是会小幅下降,决定今年经济走势的还是投资."林松立称.
但他同时表示,投资保持高增速很难持续,预计政府除了适度放松货币政策之外,还有可能在二季度放松房地产调控政策,以拉动整体经济增长.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。