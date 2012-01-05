陈德铭：今年努力保持出口稳定增长

* 内外需两个市场并重,今年努力保持出口稳定增长

* 保持出口退税政策基本稳定,完善退税机制

* 增加能源原材料、先进技术设备、关键零部件和消费品进口

* 2011年贸易顺差预计1,600亿美元左右,12月逾200亿美元

路透北京1月5日电---面对不确定的国际及国内市场,中国商务部周四明确今年工作重点,着力推动内贸扩消费、稳市场,努力保持出口稳定增长及出口退税政策基本稳定.

中国商务部部长陈德铭讲话称,今年将研究出台新的促进措施,巩固和扩大国际市场份额,完善促进居民消费的政策.总结家电下乡和以旧换新经验,及时研究制定替代接续政策.

"总体上看,今年的国内外环境严峻复杂,商务工作面临更大的压力和挑战."陈德铭在2012年全国商务工作会议上称.

商务部网站新闻稿还显示,2011年贸易顺差预计缩窄至1,600亿美元左右.路透据此测算,2011年12月贸易顺差约为216亿美元,为五个月来最高.

陈德铭指出,要努力推动外贸稳增长,完善退税机制,加快退税进度.稳定加工贸易政策.推动简化进出口外汇核销管理,拓宽外贸企业融资渠道,改善对中小企业的金融服务.

同时要加强和改进进口工作.提高进口便利化水平,拓宽进口渠道,增加能源原材料、先进技术设备、关键零部件和消费品进口.继续敦促美欧放宽对中国高技术产品出口管制.

此外,要着力提高利用外资质量,鼓励跨国公司在华设立地区总部和功能性机构.积极稳妥扩大教育、医疗等领域内非基础性、非公益性服务的对外开放,推动制定外资保理、教育培训、经营性养老机构等领域准入及管理规定.

简化外资行政审批,修订外资统计制度,完善外资评价体系,建立外资并购安全审查监测系统,依法开展安全审查，规范外资并购行为.

陈德铭指出,要积极稳妥实施"走出去"战略,引导更多企业集群式"走出去",推动民营企业"走出去",健全多双边投资合作促进机制.鼓励有实力的企业在全球范围内投资并购、整合资源，开展研发、生产和营销活动.

**去年顺差继续缩窄**

商务部预计,去年全年中国进出口总额将达3.6万亿美元,增长20%以上;贸易顺差在国内生产总值(GDP)中占比由上年的3.1%降至2%左右.自2008年达创纪录的2,955亿美元后,中国贸易顺差已连续三年收窄.

商务部还预计,中国去年城乡居民消费预计达到18万亿元,增长约17%.据统计局数据,中国去年1-11月社会消费品零售总额同比增长17%,而2010年为增长18.4%.

国信证券宏观经济分析师林松立认为,预计2012年美国经济处於低速增长,欧盟区则继续衰退,对於中国出口行业整体不利影响非常大,这也会影响到内需中来料加工部分的增长.

"而消费增速可能还是会小幅下降,决定今年经济走势的还是投资."林松立称.

但他同时表示,投资保持高增速很难持续,预计政府除了适度放松货币政策之外,还有可能在二季度放松房地产调控政策,以拉动整体经济增长.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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