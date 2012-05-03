陈德铭：中国对美贸易顺差源於美国出口管制

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透北京5月3日电---中国商务部部长陈德铭周四表示,中国对美贸易顺差源於美国出口管制.
陈德铭在北京举行的第四轮中美战略与经济对话上并称,如果存在太多出口管制,那麽中美两国实现双边贸易平衡将非常困难.
中国2月录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元,但3月则重现出口导向的贸易顺差.今年一季度,中国累计录得贸易顺差近7亿美元.(完)
--编译 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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