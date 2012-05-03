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国际财经 | 2012年 5月 3日 星期四 18:08 BJT

陈德铭：中国对美贸易顺差源於美国出口管制

路透北京5月3日电---中国商务部部长陈德铭周四表示,中国对美贸易顺差源於美国出口管制.

陈德铭在北京举行的第四轮中美战略与经济对话上并称,如果存在太多出口管制,那麽中美两国实现双边贸易平衡将非常困难.

中国2月录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元,但3月则重现出口导向的贸易顺差.今年一季度,中国累计录得贸易顺差近7亿美元.(完)

--编译 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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