陈雨露：人民币国际化应走贸易顺差加资本净流出路径

路透北京11月1日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露周六表示，当前人民币国际化重点不是将中国的贸易顺差变为逆差，而是完成中国从贸易大国向强国转变，今后要继续走好贸易顺差加资本净流出的人民币国际化路径。

陈雨露在国际金融论坛2014全球年会上称，人民币国际化的起步阶段，贸易顺差赋予了中国债权人身份，能够提高人民币资产的安全性，也可提高使用持有人民币的意愿；同时，中国可以通过对外投资、经济援助等方式形成资本净流出，满足非居民对人民币流动性的需要。

“当前需要正确理解贸易差额和货币国际化之间的关系，美国的贸易逆差到20世纪70年代中后期才出现，此前只有个别年份中出现小幅逆差。”他指出。

对于利用资本流出的人民币国际化路径，陈雨露表示，未来两年，中国对外投资的数量将超越中国利用外资的数量，逐渐进入资本输出时代。目前，中国对外投资中只有18%的占比使用人民币，因此要有意识增加直接投资中人民币使用。

中国国家发改委副主任胡祖才此前称，中国已经进入双向投资发展的新阶段，预计今年全年中国境外直接投资总额将再创新高。中国商务部部长助理张向晨也曾表示，未来五年中国对外投资增幅都会保持在10%左右。

陈雨露表示，筹建金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行进展顺利，可推动人民币对外直接投资和人民币信贷较大幅度增加，人民币国际化指数将保持比较快速的攀升。

对于大宗商品计价，他认为，世界范围内大宗商品计价货币多元化是一个长期的发展趋势，美元作为全球大宗商品定价的根基，仍然在相当时期内很难动摇。不过，中国可以抓住“一带一路”的对外经济战略。

陈雨露表示，“一带一路”沿线多数是发展中国家，如果能源贸易和能源管线建设上考虑使用双边货币，那么中国扎实的实体经济基础和相对稳定的币值，可以赋予人民币一定的货币选择优势。

亚洲基础设施投资银行(AIIB)10月在北京宣布成立，21个国家的代表参与签约，中国将成为该行最大的股东。

此外，中国企业正在加快走出去的步伐。截至2013年底，中国企业境外投资存量已达到6,600亿美元，是2000年的33倍，涉及到农业、能源、基础设施、制造业等多个领域。2013年中国境外直接投资增长22.8%至1,078亿美元，仍为第三大对外投资国。(完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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