陈政高出任住房和城乡建设部部长 接替姜伟新--新华社

路透北京6月27日 - 中国十二届全国人大常委会第九次会议周五表决通过，任命陈政高为住房和城乡建设部部长。

据新华社报导，免去姜伟新住房和城乡建设部部长职务，任命陈政高为住房和城乡建设部部长。

此前，中国住房和城乡建设部发布新闻，原辽宁省省长陈政高同志接替姜伟新，出任住建部党组书记。住建部网站信息同时显示，姜伟新在去职党组书记后，仍保留部长职务。

陈政高任命前为住房和城乡建设部党组书记，此前一直在辽宁省工作，同时也是十八届中央委员。(完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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