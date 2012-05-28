陈德铭：中国有望2015年成为世界最大消费市场

路透北京5月28日电---面临经济减速和外需乏力,中国致力加紧扩大内需以稳定增长.中国商务部部长陈德铭周一表示,预计到2015年,中国有望成为世界最大的消费市场,社会消费品零售总额将突破5万亿美元.

新华社引述他的话并称,同期,中国出境游客将达8,800万人次,中国国际航空运输市场也将达到360亿吨公里的规模.

"城市化进程加快和城乡居民收入水平提高,拓展了服务贸易的发展空间,直接带动了居民消费结构升级和服务需求增加.中国社会对家政服务、教育培训、医疗保健等领域的服务需求将不断释放,对金融、技术、旅 游等领域的服务需求将快速增长."他说.

陈德铭还表示,中国庞大的并不断升级的制造业,对生产性服务业产生了巨大需求.以技术研发、数字设计、流程控制、市场营销等为代表的现代服务业在中国有着广阔的市场.

中国商业联合会会长张志刚日前称,按照去年中国社会消费品零售总额17%的增速,2015年有望超过32万亿元人民币(约合5.1万亿美元),市场规模将居世界前列.

中国2011年社会消费品零售总额达18.4万亿元人民币(约合2.9万亿美元),同比增长17.1%.

展望未来,陈德铭表示,中国将创新服务贸易发展平台,完善服务贸易的促进体系;在品牌、信息、咨询、人才、知识产权等领域加大工作力度;进一步提升服务贸易对外开放水平,实行更加积极主动的对外开放战略.

同时,将稳步扩大金融、物流、节能环保等领域的对外开放,鼓励外商投资专业设计、软件开发等知识密集型的服务业领域；完善政策环境,鼓励全球技术、研发、服务等创新要素在中国蓬勃发展;鼓励国内外企业联合开展技术研究.

数据显示,从2000年到2011年,中国服务进出口总额从660亿美元增长到4,191亿美元,年均增长18.3%,全球占比从2.2%增加到5.2%,世界的排名也由第12位上升到第4位.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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