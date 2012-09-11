陈德铭：国务院将进一步研究出台稳外贸增长政策

路透北京9月11日电--中国商务部部长陈德铭称,全球经济下行压力对中国外贸的表现影响越来越明显,中国料将研究出台具体政策稳定外贸增长,并要扩大进口,重点增加进口先进技术设备与人民群众密切相关的生活用品.

陈德铭在2012年亚太经合组织(APEC)会议结束後接受新华采访称,在稳外贸政策方面,中国要减少各种收费、清理不合理不必要的收费,使企业能够轻装上阵.而中国各项鼓励进出口的政策,都基於遵守世界贸易规则的前提.

"最近国务院还要进一步研究如何稳定外贸增长,相信最近就会看到一些具体政策出台."新华援引陈德铭称.

对於此次APEC会议经贸议题上达成的一些成果,陈德铭称,对中国来讲,这是在当前外贸形势比较严峻的情况下获得的一个新的发展机遇,中国在调整结构、转变方式时,应该更多地开发环境产品,争取在低关税的情况下,扩大国际市场的占有率.

陈德铭并介绍称,此次APEC会议的经贸议题主要有四个,分别是环境产品的自由化和环境产品清单;多边贸易体制和推进多哈回合谈判;也包括反对贸易保护主义;贸易投资自由化与区域经济一体化;建立可靠的供应链.

他进一步说,围绕环境产品清单的讨论最热烈,各方经过磋商和谈判,最终达成包含54项产品的清单,成果来之不易.中国提出的清单得到了多数国家的肯定,清单里有54%以上的产品是中国提出来的,是中方比较具有竞争力的,也有一些产品是西方国家的优势产品.

此外,针对上周欧盟宣布对中国光伏企业展开反倾销调查一事,陈德铭说,中方对此表示遗憾和关切,准备派出一个以商务部副部长为代表的团组到德国、法国和布鲁塞尔与欧盟交涉.

中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据後,最新公布的8月进出口增速亦均低於预期,再度证实三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大;而在稳投资的同时,业界呼吁还需出台更多举措稳外贸.(完)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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