成都监管存量房交易资金 安徽推二手房核心要素公示制

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月8日 - 中国各热点地区对房地产市场的严控仍在进行之中。成都市近期计划全面监管二手房交易资金，中介不得代收代管，安徽则发布最新的在售二手商品房核心价格要素公示制度。
成都城乡房产管理局网站最新发布“关于开展存量房交易资金监管服务工作的通知”（征求意见稿），要求凡房地产经纪机构促成的存量房交易，各房地产经纪机构应书面告知交易双方当事人选择存量房交易资金监管，并做好相关配合工作，不得直接或间接代收代管存量房交易资金及定金，不得额外收取服务费。
根据通知，存量房交易监管资金是指交易双方当事人在存量房买卖合同中约定的交易价款，包括首期房款、贷款等。交易双方当事人若是自行成交的，可以自愿选择是否将交易资金纳入监管。
在资金利息上，存量房交易监管资金在监管账户存续期间产生的利息，按照央行公布的同期活期存款利率计息。
另据新华社周四报导，安徽省发布最新的在售二手商品房核心价格要素公示制度，并对房地产中介机构进行了二手商品房销售明码标价提醒告诫。
根据规定，今后，在售二手房需一次性公示全部核心要素，虚假房源、“价外加价”等将被判定为价格违法。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。