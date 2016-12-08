成都监管存量房交易资金 安徽推二手房核心要素公示制

路透北京12月8日 - 中国各热点地区对房地产市场的严控仍在进行之中。成都市近期计划全面监管二手房交易资金，中介不得代收代管，安徽则发布最新的在售二手商品房核心价格要素公示制度。

成都城乡房产管理局网站最新发布“关于开展存量房交易资金监管服务工作的通知”（征求意见稿），要求凡房地产经纪机构促成的存量房交易，各房地产经纪机构应书面告知交易双方当事人选择存量房交易资金监管，并做好相关配合工作，不得直接或间接代收代管存量房交易资金及定金，不得额外收取服务费。

根据通知，存量房交易监管资金是指交易双方当事人在存量房买卖合同中约定的交易价款，包括首期房款、贷款等。交易双方当事人若是自行成交的，可以自愿选择是否将交易资金纳入监管。

在资金利息上，存量房交易监管资金在监管账户存续期间产生的利息，按照央行公布的同期活期存款利率计息。

另据新华社周四报导，安徽省发布最新的在售二手商品房核心价格要素公示制度，并对房地产中介机构进行了二手商品房销售明码标价提醒告诫。

根据规定，今后，在售二手房需一次性公示全部核心要素，虚假房源、“价外加价”等将被判定为价格违法。（完）