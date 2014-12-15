成飞集成收购战斗机资产计划流产 因军方担忧形成垄断

路透上海12月15日 - 计划收购母公司战斗机等军工资产的四川成飞集成科技股份有限公司(002190.SZ)上周六公告称，因国防科工局认购其收购将形成行业垄断，母公司中国航空工业集团亦努力交涉但仍未能获批，因此成飞集成只能被迫终止该项重组计划。公司股票周一复牌交易。

公告指出，近日收到中航工业集团通知，国防科工局认为该重组计划实施后，将消除特定领域竞争，形成行业垄断，建议中止该重组计划。中航工业认为，该重组方案属企业内部重组，符合现行法规，因此近期集团已进行了多方努力，但预期在股东大会召开前无法获得主管部门批准，因此建议终止本次重组。

成飞集成上月公布其重组方案细节，拟向中航工业集团等发行股份，购买沈飞集团、成飞集团和洪都科技资产，标的资产预估值158.47亿元人民币，并向十家机构增发股份配套融资至多51.8亿元。公司原本计划于12月26日召开股东大会审议该重组计划。

成飞集成承诺，三个月内不再筹划重大资产重组事项。

沈飞集团是中国主要歼击机研制基地，而成飞集团核心业务亦是防务航空装备，累计生产交付了歼5系列、歼7系列、枭龙、歼10系列等型号歼击机超过3,000架。而洪都科技是中航工业旗下唯一空面导弹的研制基地。

原本计划参与成飞集成本次重组配套增发融资的中航系公司，包括中航资本(600705.SS)、中航机电(002013.SZ)、中航飞机(000768.SZ)、中航科工(2357.HK)、中航电子(600372.SS)等都陆续刊登公告，相应终止认购成飞集团定向增发股份事宜。

成飞集成自11月中旬连续停牌，等待相关部门的批准，上一交易日收报54.29元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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