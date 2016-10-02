成都区域性限购一套住房 郑州部分限购180平米以下住房

路透上海10月2日 - 中国房地产热点城市不断推出调控政策，继国庆假期前夕北京市和天津市相继出台新政后，成都市和郑州市十一长假首日均发布了房地产限购政策，其中成都实行区域性限购一套住房。

而郑州市则是在部分区域内对拥有两套及以上住房的户籍居民家庭和拥有一套及以上住房的非户籍居民家庭限购180平方米以下(不含180平方米)的住房。

周六刊登在成都市政府网站的通知称，成都高新区、成都天府新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫县范围内实行住房限购，同一身份自然人、法人只能新购买一套商品住房。

同时严格执行住房限购地区信贷政策，购买二套房商业性个人住房贷款首付款比例不低于40%。

当日郑州市政府亦发布对部分区域实施住房限购的通知，在郑州市市内五区和郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区范围内，对拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭和拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭限购180平方米以下(不含180平方米)的住房。

北京市政府周五晚间发布《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》，要求北京即日起提高购房首付款比例。其中购买首套普通住房的首付款比例不低于35%，购买首套非普通住房的首付款比例不低于40%（自住型商品住房、两限房等政策性住房除外）。

同日天津日报官方微博亦发布关于进一步促进该市房地产市场平稳健康发展的实施意见，明确该市自10月1日起将实施区域性住房限购，强化差别化住房信贷政策。对在市内六区和武清区范围内购买首套住房的非本市户籍居民家庭，申请商业贷款首付比例不低于40%。

中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。（完）

参看相关细节，请点选成都市和郑州市政府官网：

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