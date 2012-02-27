《沪港小生专栏》港漂福利社

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陈澍 / 文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）

我是2008年移居香港的，按时下流行的说法，就此成为一个“港漂”。

除去因为不同历史、家庭等私人原因移居香港的“港漂”，我身边的年轻“港漂”大致上可以分为两类，一类是先来香港读书，毕业後就留在香港工作，另一种则是先在内地或者国外读书，毕业後因为工作关系搬来香港居住。

前一类“港漂”在香港入的很多都是名校，不少是当年内地高考的状元、尖子生。有些高中毕业就来香港读本科，然後留在香港工作，这样七年时光飞逝，自己一不留神就拿了永久居民身份，成了香港人。当然，也有一些是先在国内读完本科，然後工作两三年年，再考到香港来读硕士，甚至博士学位。总的来说，这一类“港漂”学术才华一定了得，套句俗话，他们“绝不是吃素的”。

另一种“港漂”虽然在香港的时间未必有第一类“港漂”来得多，但从某种意义上说，他们在香港工作的“起点”往往较高，当然，这在很大程度上和这一类港漂的年龄、已有工作经验有很大关系，并不是说谁比谁聪明，谁比谁能干，好像饭要一口一口吃，人家的那点资历毕竟摆在那边。

比如我认识的一个“港漂”，原本在某“四大”国际咨询公司的上海办公室做行业顾问三年，然後去美国读MBA，毕业後来香港，在某家投资银行工作，从最初的经理级别（associate）做起，一年底薪约80万港币。这样的入职水平对许多刚刚在香港毕业的“学生族港漂”而言无疑是令人艳羡的，更何况，香港这样的地方，有时也确有崇洋媚外之嫌，不少雇主自然而然地会觉得欧美名校MBA就是比香港某些大学的MBA要强的多，虽然香港某些大学MBA项目的全球排名早已不低。

一年、两年、三年......随着“港漂们”越来越多，“港漂”也很自然在香港有了属於自己的社交小圈子。就好像当初五六十年代在香港兴起的各类“同乡会”，如今的小“港漂们”虽然不会像邵逸夫、李达三等前辈那样去注册登记，大张旗鼓地办一个类似中环“宁波同乡会”的俱乐部，零零散散的大小聚会还是时有发生的。恕我孤陋寡闻，来港三四年，最近才得知有一个叫做“港漂福利社”的非官方组织，在上述第二类“港漂”中早已小有名气。

说到上述第二类“港漂”，他们在香港遇到的问题、困惑从很大程度上来说与第一类“港漂”会有很大不同。其实，有这样、那样的不同也很自然，人在不同的人生阶段总是会遇到不同的问题。我认识的不少属於第二种情形的“港漂”朋友已在香港置业，事业也上了正轨，可谓丰衣足食、安“家”乐业，美中不足的是这个“家”还是一个人的“家”，也可能正是因为太忙于“乐业”，使得自己少有机会认识潜在的“家人”（又或者说是“佳人”）。

听说“港漂福利社”最初成立时无非是一个“腐败”组织，“港漂们”聚在一起吃吃喝喝，再後来，大家越聚越多，越聊越开心，又自然而然地发现一个许多“港漂们”共同关心的问题：如何才能找到“家人”（“佳人”）。

于是，“港漂福利社”在香港举办了几次有“港版《非诚勿扰》”美誉的相亲会，帮助大家扩大认识潜在“家人”的圈子和机会，不单单吸引各个行业的“港漂”精英入选，甚至还吸引到不少“港漂”的父母、兄弟姐妹组成後援团，特地飞来香港助阵，声势也越来越大。

前阵子，我去参加一个“港漂”朋友的生日派对，席间差不多来了“四男八女”，大家笑说差不多可以从这一微观现象反映当前香港适婚男女比例失衡的问题，何况这“四男”里面有三个（包括我）都是有“主”的人了。

坦率地说，在香港“漂着”的内地女孩子早已令不少香港本地的女孩子颇感紧张，曾听闻有“港女”在办公室里私下讨论，说内地的女孩子不单单来香港和她们“抢工作”，过些年还要和她们“抢老公”......尤其上海、北京的女孩子，在香港的口碑向来是厉害的角色，控制力超强，要发嗲时候发嗲，要发飙时候发飙，这恰恰是许多在中环写字楼里，整日正襟危坐的“港女们”所望尘不及的。

在香港“漂着”的内地男生也有令他们觉得“难念的经”。好像那天在我的“港漂”朋友的生日聚会上，大家不禁感叹，钱是一个好东西，也是一个坏东西，眼看着年纪一点一点地爬上去，环顾四周，真心不知道谁才信得过。

刚毕业的太小，怕有代沟，就算物质上可以满足，精神上也未必沟通的了。和自己年龄相仿的，又难免会比这比那，昨天见一住上环的感觉不错，今天又遇到一个住半山的，就好像小时候听过的“兔子拔萝卜”的典故，可能只有拔到最後，才发现......

10岁以前相亲，这叫玩家家，20岁以前相亲，可以当成是爱的初体验，30岁以後再相亲，那还真的需要一点勇气。

我和“港漂福利社”的一位负责人闲聊，他说现在最大的问题是“女多男少”，也希望通过我的专栏呼吁一下，让更多的优质“港漂男”勇敢地站出来。到时候，究竟是信得过还是信不过，那就交给缘份去办吧。所谓“谋事在人，成事在天”，你再求神拜佛讨缘份，关键的第一步还是得靠你自己去“谋”呀！

就好像当年的“北漂”（在北京“漂泊”的意思），许多人最终都把北京当成了自己的家，希望如今的“港漂们”也是一样，如果真心喜爱这个地方，就努力让自己settle down，不再漂了。但若真的觉得不合适，世界那麽大，也完全有理由继续漂去另一个远方。

毕竟，心在哪里，家就在哪里。（完）

（编者注：原文发表于沪港小生网站（www.mrshangkong.com），经作者授权，现于路透中文网转载。作者生于上海，现居香港，供职于《南华早报》，此前曾在路透社、道琼斯金融通讯社等媒体工作多年，着有《外资银行在中国》（here）一书。）