陈雨露：中国降息未到时候 预调微调手段可让M2保持在13%

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月18日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，可以用预调微调的手段让广义货币供应量M2保持在13%左右。
对于会不会降息的问题,中国证券报报导援引央行货币政策委员会委员陈雨露称，还没有到下这个决心的时候。
“能不这样做就不这样做，想点其他办法，定向降准、公开市场操作等。让广义货币供应量M2保持在13%左右，预调微调的手段有的是。”报导援引他的话称。
他并认为，当前虽然经济下行压力较大，但却是调结构最有希望的时刻。要坚守稳健的货币政策，同时预调微调、定向发力，支持经济薄弱环节和结构调整重点领域。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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