陈雨露：中国降息未到时候 预调微调手段可让M2保持在13%

路透北京9月18日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，可以用预调微调的手段让广义货币供应量M2保持在13%左右。

对于会不会降息的问题,中国证券报报导援引央行货币政策委员会委员陈雨露称，还没有到下这个决心的时候。

“能不这样做就不这样做，想点其他办法，定向降准、公开市场操作等。让广义货币供应量M2保持在13%左右，预调微调的手段有的是。”报导援引他的话称。

他并认为，当前虽然经济下行压力较大，但却是调结构最有希望的时刻。要坚守稳健的货币政策，同时预调微调、定向发力，支持经济薄弱环节和结构调整重点领域。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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