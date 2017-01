切尔诺贝利核灾已过30年 核污染阴影仍挥之不去--绿色和平

路透莫斯科3月9日 (记者 Andrew Osborn) - 绿色和平组织称,俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯经济形势艰难,导致切尔诺贝利核事故污染地区的检测活动受到影响,当地居民的饮食受辐射污染程度仍严重。

绿色和平组织委托进行的科学检测显示,受污染区域的铯-137、锶-90等放射性同位素产生的污染整体有所缓解,但仍存在,尤其是在森林等地区。

受污染地区的居民仍每天接触到严重辐射污染。1986年4月切尔诺贝利核电站发生爆炸,辐射污染范围覆盖欧洲大片地区。

“他们吃的、喝的,都存在辐射。他们盖房子用的、生火取暖用的木头里也有辐射,”绿色和平名为“核伤痕:切尔诺贝利与福岛核事故的长期遗留问题”(Nuclear Scars: The Lasting legacies of Chernobyl and Fukushima)的报告中写道。

路透看到的这份研究报告中称,乌克兰“已不再有足够的资金支持这项保护公众所需的(辐射污染检测)项目……意味着仍住在受污染地区的人们面临的辐射风险可能上升”。

乌克兰经济形势严峻,且乌克兰东部冲突加剧了这种困境,而俄罗斯与白俄罗斯也面临财政压力。

报告发现,在某些方面,譬如就谷物而言,受污染地区的辐射水平实际有所上升。受污染地区居民估计共有500万人。

“这种污染在未来数十年将继续伴随他们,会对他们的健康产生影响。许多儿童,甚至在切尔诺贝利核事故发生30年后出生的儿童,还得喝受辐射污染的牛奶。”

俄罗斯卫生部与自然资源部未立即回应路透就此报告置评的请求。乌克兰卫生部、农业部以及生态部亦未立即回应。

绿色和平称,该组织还在2011年日本福岛核灾影响地区进行了检测。与切尔诺贝利事故相仿,福岛核事故周边的森林也积聚大量放射性物质。

报告称:“这在未来数十年、甚至数百年都将对人们构成风险。”

绿色和平称,日本政府迄今为止在消除核污染方面所作努力并不充分,不能排除一些本以为已净化地区重新污染的可能性。(完)