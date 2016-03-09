切尔诺贝利核灾已过30年 核污染阴影仍挥之不去--绿色和平

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月9日 - 绿色和平组织称，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯经济形势艰难，导致切尔诺贝利核事故污染地区的检测活动受到影响，当地居民的饮食受辐射污染程度仍严重。
绿色和平组织委托进行的科学检测显示，受污染区域的铯-137、锶-90等放射性同位素产生的污染整体有所缓解，但仍存在，尤其是在森林等地区。
受污染地区的居民仍每天接触到严重辐射污染。1986年4月切尔诺贝利核电站发生爆炸，辐射污染范围覆盖欧洲大片地区。
“他们吃的、喝的，都存在辐射。他们盖房子用的、生火取暖用的木头里也有辐射，”绿色和平名为“核伤痕：切尔诺贝利与福岛核事故的长期遗留问题”（Nuclear Scars: The Lasting legacies of Chernobyl and Fukushima）的报告中写道。
路透看到的这份研究报告中称，乌克兰“已不再有足够的资金支持这项保护公众所需的（辐射污染检测）项目……意味着仍住在受污染地区的人们面临的辐射风险可能上升”。
乌克兰经济形势严峻，且乌克兰东部冲突加剧了这种困境，而俄罗斯与白俄罗斯也面临财政压力。
报告发现，在某些方面，譬如就谷物而言，受污染地区的辐射水平实际有所上升。受污染地区居民估计共有500万人。
“这种污染在未来数十年将继续伴随他们，会对他们的健康产生影响。许多儿童，甚至在切尔诺贝利核事故发生30年后出生的儿童，还得喝受辐射污染的牛奶。”
俄罗斯卫生部与自然资源部未立即回应路透就此报告置评的请求。乌克兰卫生部、农业部以及生态部亦未立即回应。
绿色和平称，该组织还在2011年日本福岛核灾影响地区进行了检测。与切尔诺贝利事故相仿，福岛核事故周边的森林也积聚大量放射性物质。
报告称：“这在未来数十年、甚至数百年都将对人们构成风险。”
绿色和平称，日本政府迄今为止在消除核污染方面所作努力并不充分，不能排除一些本以为已净化地区重新污染的可能性。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
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