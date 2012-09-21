奇瑞称已获批与捷豹路虎组建合资公司

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京9月21日电---中国奇瑞汽车周五表示,其与捷豹路虎在中国组建合资公司的事宜已获得监管当局的批准.
奇瑞汽车的发言人表示,国家发改委已批准了这一计划.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。