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中国财经 | 2012年 9月 21日 星期五 13:34 BJT

奇瑞称已获批与捷豹路虎组建合资公司

路透北京9月21日电---中国奇瑞汽车周五表示,其与捷豹路虎在中国组建合资公司的事宜已获得监管当局的批准.

奇瑞汽车的发言人表示,国家发改委已批准了这一计划.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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