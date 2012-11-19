奇瑞与捷豹路虎合资项目预计2014年投产--报载

路透上海11月19日电---中国证券报周一报导,中国大型车企--奇瑞汽车股份有限公司与塔塔汽车(TAMO.BO)旗下捷豹路虎(Jaguar Land Rover)的合资项目周日举行奠基仪式,该项目设计产能为年产13万辆整车,项目预计於2014年建成投产.

报导称,双方共建的合资公司定名为奇瑞捷豹路虎汽车有限公司,总投资额为109亿元人民币,合资双方股比为50:50.

合资公司将生产和销售自产的捷豹、路虎及合资自主品牌车型,而且还将建立联合研发中心、发动机生产基地等项目.

报导还援引知情人士透露,合资公司拟生产的首款车型或将是路虎揽胜极光Coupe耀动版,不同于路虎车传统的高大宽阔形象,此款产品车型较小.

根据中国汽车工业协会发布的数据,10月奇瑞汽车销量在中国车企中排名第九.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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