（更正）中国奇瑞汽车投诉奔驰盗用其新能源车品牌名称

(更正：因译文有误，标题及内文公司名称应为“奇瑞”，非“吉利”)

路透北京3月23日 - 中国奇瑞汽车已向中国商标监管机构申诉，指控奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)新能源系列车型使用“EQ”名称，这或将给这家戴姆勒(DAIGn.DE)子公司在中国这个全球最大的电动汽车市场设置障碍。

奇瑞发言人周四对路透表示，公司已向国家工商行政管理总局商标局申诉，希望禁止奔驰在中国使用这一名称。

她说，奇瑞的两门电动汽车使用“eQ”名称已有两年。

去年奔驰为即将推出的系列电动车型展示了一款概念车，称将在2020年末之前在德国工厂生产首款EQ汽车。该公司去年称可能会在中国生产EQ，但未说明具体推出日期。

奔驰发言人周四未立即发表评论。(完)