（更正）中国奇瑞汽车投诉奔驰盗用其新能源车品牌名称

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
(更正：因译文有误，标题及内文公司名称应为“奇瑞”，非“吉利”)
路透北京3月23日 - 中国奇瑞汽车已向中国商标监管机构申诉，指控奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)新能源系列车型使用“EQ”名称，这或将给这家戴姆勒(DAIGn.DE)子公司在中国这个全球最大的电动汽车市场设置障碍。
奇瑞发言人周四对路透表示，公司已向国家工商行政管理总局商标局申诉，希望禁止奔驰在中国使用这一名称。
她说，奇瑞的两门电动汽车使用“eQ”名称已有两年。
去年奔驰为即将推出的系列电动车型展示了一款概念车，称将在2020年末之前在德国工厂生产首款EQ汽车。该公司去年称可能会在中国生产EQ，但未说明具体推出日期。
奔驰发言人周四未立即发表评论。(完)
(编译 王颖；审校 汪红英)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。