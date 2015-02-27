李嘉诚称若香港政改不通过 香港人都是输家

路透香港2月26日（记者 Clare Jim/郭经伟） - 亚洲首富李嘉诚周四称，若香港政改方案不获通过，香港所有人都将是大输家。

86岁的李嘉诚在长和系2014年度全年业绩报告发布会上，作出此番表态。这是香港富豪迄今就政改事宜作出的最激烈措辞。

李嘉诚并表示：“国家给这个政策，我们把它推掉，结果将来发觉后悔，是谁吃亏了？就是你们跟我...我不想做输家，尤其是大输家。”

预计香港立法会将于6月底或7月初就政改方案进行表决。

去年8月31日，中国全国人大常委会通过关于香港特别行政区行政长官普选问题的决定，规定每名行政长官候选人须获得提名委员会全体委员半数以上的支持。

香港泛民议员已宣称将在政改方案表决时投反对票。香港立法会共70个议席，泛民议员占三分之一，足以否决议案。

李嘉诚表示对香港的未来持乐观看法，称香港的最大优势是有中国内地的支持。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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