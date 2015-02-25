长实称重组方案获股东大比数通过

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港2月25日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业(0001.HK)周三就重组举行法院会议及股东大会进行表决，获得股东以大比数通过，长实及旗下和记黄埔0013.HK股份下午将恢复交易。
长实的声明称，今早举行的法院指令股东大会获得近99.76%股东投赞成票批准计划，随后举行的股东大会提呈的特别决议案，亦获近99.76%股东投赞成票。
长实与和黄上月初宣布集团历来最大规模内部重组方案，将两家公司的资产重新划分成为地产与非地产。其中长实的控股公司将变更为在开曼群岛注册成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”），其将持有原来长实及和黄的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等，并取代长实继续以“0001.HK”的股份代号上市。
停牌前，长实周二收报151.3港元，市值逾3,500亿港元。和黄则报104.8港元，市值4,468亿港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数