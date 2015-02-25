长实称重组方案获股东大比数通过

路透香港2月25日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业(0001.HK)周三就重组举行法院会议及股东大会进行表决，获得股东以大比数通过，长实及旗下和记黄埔0013.HK股份下午将恢复交易。

长实的声明称，今早举行的法院指令股东大会获得近99.76%股东投赞成票批准计划，随后举行的股东大会提呈的特别决议案，亦获近99.76%股东投赞成票。

长实与和黄上月初宣布集团历来最大规模内部重组方案，将两家公司的资产重新划分成为地产与非地产。其中长实的控股公司将变更为在开曼群岛注册成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”），其将持有原来长实及和黄的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等，并取代长实继续以“0001.HK”的股份代号上市。