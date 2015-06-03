李嘉诚旗下长实地产首日挂牌交投活跃 同系长和逆市跌

路透香港6月3日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的地产旗舰--长江实业地产(1113.HK)周三首日挂牌，早盘收报74.35港元，成交额33.13亿港元，与同系长和(0001.HK)分别在成交最活跃港股中排行第一及第二位。

长实地产开盘价报70港元，其后股价持续走高，盘中最高曾见74.9港元。分管李氏王国非地产业务的长和早盘则逆市收低1.71%，恒生指数.HSI早盘升0.74%。随着长实地产正式挂牌，标志着李氏商业王国的世纪重组完成。

投行富瑞（Jefferies）今天发表报告，给予长实地产＂买入＂初始评级，目标价为80港元。该行认为，长实地产是一众主要本港地产商中，拥有最多土地储备的一家，且将因集团重组后资产基础扩大令其竞争优势提高而获益。此外，长实地产作为一家纯地产企业，其内含价值将会从其股价较资产净值折让收窄（由重组前的40%收窄至重组后的30%）而得到体现。

富瑞并指出，长实地产拥有低成本融资能力，截至去年底止净负债比率仅15.6%，较同侪平均18.7%低。

长和系（即原来的长江实业及和记黄埔）今年初宣布＂世纪重组＂，将系内资产划分为非地产（包括港口、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等）与纯地产。首阶段是成立一家在开曼群岛注册的公司成为长实控股公司，然后以股份交换形式，长实全部股东按1:1基准换取长和股份，并由长和取代长实继续以＂0001＂股号挂牌上市。

第二部曲是和黄向李嘉诚家族信托收购赫斯基能源(HSE.TO)6.24%股份，并按每股赫斯基股份换取1.376股长和股份作为支付代价。然后，长和将与和黄进行股份交换。最后，长和将把所有地产业务（即原来由长实与和黄各自持有的地产业务）转让予新成立的长地，并以介绍形式将长地分拆上市。

重组目的是将长实原来控有和黄的控股公司折让消除，可望向股东释放实际价值。长地所持有的地产资产，截至2月底时的估值达4,201亿港元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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