长实地产联手长江基建收购欧洲能源管理商ista 作价45亿欧元

路透香港7月28日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的长实地产(1113.HK)宣布，联手同系长江基建(1038.HK)收购欧洲能源管理综合服务供应商ista Luxemburg GmbH（依斯塔），最高财务承担合计45亿欧元（约414亿港元）。

公司周四晚间刊发的声明称，将与长建成立合资公司进行有关交易，倘建议交易取得全部所需独立股东批准，长实地产及长江基建将分别持有ista的65%及35%股权，各自的最高财务承担分别为29.25亿欧元和15.75亿欧元，两家公司拟各自以内部资源或对外借款拨付。

收购价中，其中37.09亿欧元为向卖方支付收购ista全部已发行股份及优先权益证的代价，余额为支付融资还款金额。

收购须达成若干先决条件方告完成，包括取得或按适用法律视爲取得欧洲及俄罗斯合并管制法律所规定的合并管制批准或核准（反垄断核准），及德国联邦经济与能源部的核准证明书或对外贸易条例核准。

公告称，ista在欧洲（包括德国、丹麦、荷兰、法国、意大利和西班牙）具有重要市场地位，在供热和用水辅助计量和管理上提供一个全面性服务，包括硬件开发、制造、安装和维护、读表、数据收集和处理、发单、能源数据管理、顾客和售后服务等。

该公司2015及2016年度的除后亏损分别为1,898万及424万欧元。亏损主要因外部债务及股东贷款产生的高利息支出所影响。预计于完成交易后其将进行资本结构重组。该两年度的除税前溢利则分别为494万及2,033万欧元。

长实地产近年除地产本业外，亦积极发展固定收入业务如基建投资、地产投资物业及飞机租赁。公司此前称拟改名为＂长江实业集团有限公司＂，除去＂地产＂二字，以突显公司积极发展固定收入业务的发展策略。

长实地产表示，倘未能取得任何一项或全部所需的独立股东批准，合资交易将不继续进行，而长实地产将会继续进行收购事项，以对ista进行100% 的收购。

长江基建则为大型综合企业长江和记实业(0001.HK)旗下公司。（完）

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