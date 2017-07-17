长实地产拟更名＂去地产＂ 突显发展固定收入业务发展策略

路透香港7月17日 - 由香港首富李嘉诚掌控的长江实业地产有限公司(1113.HK)宣布，拟改名为＂长江实业集团有限公司＂，除去＂地产＂二字，以突显公司积极发展固定收入业务的发展策略。

长实地产上周五晚间发表公告称，为贯彻长实地产名称与长江集团其他上市公司名称＂CK＂之一致性，以及更能突显长实地产放眼全球投资机遇，除原有地产业务，亦已积极发展固定收入业务如基建投资、地产投资物业及飞机租赁，以期推动业务长期持续发展及增长，并为长实地产股东缔造长远价值之策略方针，建议将长实地产英文名称更改为＂CK Asset Holdings Limited＂，以及将中文名称更改为＂长江实业集团有限公司＂。

长实地产周一早盘小幅高开0.32%，报62.2港元。

长和系2015年完成世纪重组后，长实地产接手集团所有地产及酒店相关业务，而原称＂长江实业＂的长和(0001.HK)则负责包括港口及相关服务、零售、基建、能源，以及电讯等五项核心业务。长实地产和长和成为两家没有股权关系的独立上市公司。

但近年长实地产除地产业务外，亦有参与其他投资，例如去年底公司向长和以9.78亿美元收购飞机租赁业务。此外，公司亦伙同同系公司长江基建(1038.HK)及电能实业(0006.HK)收购洲能源基建企业DUET集团。

此外，长实地产并在公告中宣布，以总代价约7.15亿加元（约43.86亿港元）出售在加拿大安大略省以＂Reliance Home Comfort＂消费者品牌从事建筑设备服务业务，向住户提供热水炉、HVAC设备（提供暖气、通风及空调）、家用舒适设备的保养计划及其他服务的项目公司25%股权予长江基建。长实地产持有余下75%股权。

长实地产示，将委任长江基建为项目集团的管理人，因长建在该等领域拥有管理及营运、提升长期价值及市场流通性的往绩纪录，合作将带来协同效益。(完)

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