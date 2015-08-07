长和与VimpelCom合并意大利电讯业务 交易价值达218亿欧元

路透香港8月7日 - 香港首富李嘉诚掌控的长江和记实业(0001.HK)落实与VimpelCom(VIP.O)合并各自在意大利的电讯业务，交易价值为218亿欧元，料双方将在资本及营运开支上产生协同效应；合并后的公司将与当地其余两名对手形成三角鼎立局面。

长和周五早盘股价最多曾升1.75%，香港时间10:23涨1.23%，报115.6港元，大盘恒生指数.HSI则升0.9%。

长和周四晚公布，与VimpelCom成立一间50/50的合资企业，共同拥有并营运长和旗下3意大利，和VimpelCom将全资拥有的Wind Telecomunicazioni S.p.A.(WIND)于意大利的电讯业务。

合并后流动及固网电讯客户总数分别超过3,100万和280万（当中包括220万固网宽频客户），并在资本及营运开支上产生重大之协同效应，现值净额在扣除综合成本后超过50亿欧元。两家公司在2014年的年度收益总额为64亿欧元。

野村证券报告指出，这宗交易对长和非常正面。首先，合并后新公司在意大利的市占率达到36%（目前3意大利市占率只有11%），合并有助改善其在市场的定价权。此外，由于意大利是长和在欧洲市场中唯一一个仍在致力达至盈利的市场，合并将可消除这主要的盈利障碍。

报告预计，通过合并，3意大利的除息、税、折旧及摊销前（EBITDA）利润率将由去年的17%，升至合并后的40%。同时，以合并后新公司约7倍的行业平均企业价值倍数（EV/EBITDA）作估值，交易将令长和的每股资产净值提升13港元（或9%）。

这宗交易价值为218亿欧元，其中WIND为139亿欧元，3意大利为79亿欧元。完成交易后，双方均毋须承担额外的注资责任。

长和表示，WIND现任行政总裁Maximo Ibarra将带领合并业务，3意大利行政总裁Vincenzo Novari则会在整项交易完成后，出任长江和记意大利的高级顾问，并在合资控股公司中代表长江和记担任董事。3意大利营运总监Dina Ravera则负责领导整个整合过程，并会在合并业务的营运管理上担纲重要职务。至于合并业务的财务总监一职，将会由3意大利现任财务总监Stefano Invernizzi出任。

交易仍有待欧盟及其他监管机构批准才会完成，预料整个过程需时12个月。

长和今年中完成系内世纪重组，原来持有电讯、港口、能源等业务的和黄私有化，由长和掌控所有非地产业务，而地产资产则由长实地产(1113.HK)持有。

和黄今年3月与宣布斥资92.5亿英镑向西班牙电讯Telefónica TEF.MC 收购英国电讯业务O2英国的全部已发行股本，此外还包括最高共10亿英镑的递延利润分成；预期交易将于2016年完成，届时将与3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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