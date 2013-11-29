李嘉诚：今年在港售楼业绩为13年来最差

路透香港11月28日 -香港首富李嘉诚在接受《南方都市报》采访时表示，由于政府的楼市打压政策，他的公司今年在香港的售楼业绩为13年来最差。

“我们今年全年卖楼只得约40亿港元，仅及过去两年每年销售总额260亿-270亿之间的15%左右，是13年来最差的一年，”他说道。

李嘉诚旗下拥有长江实业(0001.HK)以及和记黄埔0013.HK 。

李嘉诚还对香港和内地地价飞涨持谨慎态度。

他说：“香港地价高，已看到不健康的趋势，内地的地价也飞涨，我们也无法成功投得土地。”

李嘉诚今年迄今已在中国出售了三块大型房地产资产，近期还宣布将以11.6亿美元出售上海一处写字楼项目，引发他准备从内地房地产市场撤资的猜测。

为平抑楼市过热，一年前香港政府推出高额印花税。对此香港的开发商不得不提供大幅折扣，以吸引买家。

瑞信房地产分析师JoyceKwock在研究报告中称，距离年终还有不到两个月的时间，香港第二大房地产企业--长江实业却仅实现了300亿港元合同销售目标的15%。

新鸿基地产(0016.HK)今年9月称，在截至6月底的12个月，全年基础利润下滑14%。这一数字低于预期且是年利润首次下滑。

德意志银行上月预测，香港的房地产价格未来12个月跌幅最高可达50%，而巴克莱则表示，香港房地产市场将进入1998年以来的首个实质性下滑阶段，到2015年跌幅将达到30%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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