李嘉诚：今年在港售楼业绩为13年来最差

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透香港11月28日 -香港首富李嘉诚在接受《南方都市报》采访时表示，由于政府的楼市打压政策，他的公司今年在香港的售楼业绩为13年来最差。
“我们今年全年卖楼只得约40亿港元，仅及过去两年每年销售总额260亿-270亿之间的15%左右，是13年来最差的一年，”他说道。
李嘉诚旗下拥有长江实业(0001.HK)以及和记黄埔0013.HK 。
李嘉诚还对香港和内地地价飞涨持谨慎态度。
他说：“香港地价高，已看到不健康的趋势，内地的地价也飞涨，我们也无法成功投得土地。”
李嘉诚今年迄今已在中国出售了三块大型房地产资产，近期还宣布将以11.6亿美元出售上海一处写字楼项目，引发他准备从内地房地产市场撤资的猜测。
为平抑楼市过热，一年前香港政府推出高额印花税。对此香港的开发商不得不提供大幅折扣，以吸引买家。
瑞信房地产分析师JoyceKwock在研究报告中称，距离年终还有不到两个月的时间，香港第二大房地产企业--长江实业却仅实现了300亿港元合同销售目标的15%。
新鸿基地产(0016.HK)今年9月称，在截至6月底的12个月，全年基础利润下滑14%。这一数字低于预期且是年利润首次下滑。
德意志银行上月预测，香港的房地产价格未来12个月跌幅最高可达50%，而巴克莱则表示，香港房地产市场将进入1998年以来的首个实质性下滑阶段，到2015年跌幅将达到30%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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