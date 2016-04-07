雪佛龙30亿美元亚洲地热资产引起各地买家的兴趣--消息

路透新加坡4月6日 - 熟悉情况的消息人士表示，雪佛龙(Chevron) CHX.N计划出售价值达30亿美元左右的亚洲地热资产，吸引法国公用事业公司Engie(ENGIE.PA)和日本丸红(8002.T)等一些企业准备参与竞购。

包括几家东南亚企业在内的这些潜在买家，认为这是获得印尼与菲律宾几大块地热资产控制权的机会。

“在谁与谁结盟方面有许多动作。我预计一些公司会组成财团参与这次竞购，”一名参与该过程的银行家表示，“日本人是关键，因为不论谁与他们结盟，都会获得低成本的融资，并会提高自己的胜算。”

一些消息人士表示，对上述资产的指示性投标定于本月进行。由于相关信息尚未公开，消息人士要求匿名。

和许多同业一样，在原油价格低迷之际，雪佛龙正在全球范围内出售资产和裁减工作岗位，并削减资本支出，以节省资金维持分红。

消息人士表示，雪佛龙上月启动相关资产拍卖进程。该公司已聘请花旗集团(C.N)担任顾问。雪佛龙、丸红、Engie和花旗集团均拒绝置评。

“对于全球性企业而言，这是进入印尼地热市场的机会，并可得到进一步扩张的可能性，”咨询公司Wood Mackenzie的首席电力分析师Bikal Pokharel表示。

Pokharel表示，印尼的地热潜力估计达27,700兆瓦(megawatt)，在全球排名第一，但目前装机容量不足潜力水平的5%。

消息人士表示，预计中国电力企业也会参加这次资产拍卖。(完)