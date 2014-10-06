美国个股：雪佛龙以15亿美元出售加拿大页岩气资产30%权益

路透10月6日 - 雪佛龙(Chevron) 周一表示，将加拿大Duvernay的页岩气资产的30%权益出售给Kuwait Foreign Petroleum Exploration，价格为15亿美元。

雪佛龙的加拿大子公司在Duvernay页岩气储层拥有在大约1,335平方公里区域勘探的租约，该区域距离阿尔伯塔省Edmonton西北大约124英里(200公里)。

雪佛龙称，该交易也达成在Duvernay的Kaybob区域评估和开发页岩气资源的合作。

雪佛龙加拿大公司将继续持有该资产的70%权益，交易预计在11月完成。

交易价格包括雪佛龙加拿大公司在未来合资公司中的部分股本。

外界普遍认为Duvernay是北美岩气资源储量最大的地区之一。雪佛龙加拿大公司在2013年8月从Alta Energy Luxembourg SARL公司购买了67,900净英亩面积。

自从2011年开始在Duvernay勘探以来，雪佛龙加拿大公司钻了16口油气井，初步日产能为750万立方米天然气和1,300桶凝析油。

截至上周五纽约收盘，雪佛龙股价报117.71美元，过去三个月下跌约10%。(完)