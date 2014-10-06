美国个股：雪佛龙以15亿美元出售加拿大页岩气资产30%权益

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透10月6日 - 雪佛龙(Chevron) 周一表示，将加拿大Duvernay的页岩气资产的30%权益出售给Kuwait Foreign Petroleum Exploration，价格为15亿美元。
雪佛龙的加拿大子公司在Duvernay页岩气储层拥有在大约1,335平方公里区域勘探的租约，该区域距离阿尔伯塔省Edmonton西北大约124英里(200公里)。
雪佛龙称，该交易也达成在Duvernay的Kaybob区域评估和开发页岩气资源的合作。
雪佛龙加拿大公司将继续持有该资产的70%权益，交易预计在11月完成。
交易价格包括雪佛龙加拿大公司在未来合资公司中的部分股本。
外界普遍认为Duvernay是北美岩气资源储量最大的地区之一。雪佛龙加拿大公司在2013年8月从Alta Energy Luxembourg SARL公司购买了67,900净英亩面积。
自从2011年开始在Duvernay勘探以来，雪佛龙加拿大公司钻了16口油气井，初步日产能为750万立方米天然气和1,300桶凝析油。
截至上周五纽约收盘，雪佛龙股价报117.71美元，过去三个月下跌约10%。(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%