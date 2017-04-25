雪佛龙将把孟加拉天然气田出售给中资财团 估值20亿美元

路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)(CVX.N)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。

如果该交易能够完成，将是中国在孟加拉进行的首笔重大能源投资。中国正在孟加拉投入数以十亿美元计的资金，与印度和日本争夺对该国的影响力。

雪佛龙表示，上述三个天然气田将出售给为中资财团所有的Himalaya Energy，该中资财团包括中国国企振华石油和国新国际投资有限公司。这三个天然气田的产量占孟加拉天然气总产出的半数以上。

国新国际于2012年在香港成立，是聚焦于支持中资企业海外投资的政府投资平台。

路透2月报导称，振华石油已与雪佛龙签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田。

“该协议涉及雪佛龙出售在孟加拉国的公司，这些公司持有我们在孟加拉国的权益，”公司发言人周一通过电邮告诉路透。“交易价值未披露，我们无权透露协议内容。”

振华石油发言人确认了此项交易，称交易的完成有待中国商务部批复。

根据一项产量分成合约，雪佛龙将其拥有的孟加拉国气田的全部产出--年产1,600万吨石油当量，出售给孟加拉国有石油公司Petrobangla。

孟加拉国政府对任何资产出售拥有优先购买权。

孟加拉国电力、能源和矿业部副部长Nasrul Hamid表示，咨询公司Wood Mackenzie仍在评估孟加拉国投标竞购这些资产是否有利可图。(完)