雪佛龙将把孟加拉天然气田出售给中资财团 估值20亿美元

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)(CVX.N)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。
如果该交易能够完成，将是中国在孟加拉进行的首笔重大能源投资。中国正在孟加拉投入数以十亿美元计的资金，与印度和日本争夺对该国的影响力。
雪佛龙表示，上述三个天然气田将出售给为中资财团所有的Himalaya Energy，该中资财团包括中国国企振华石油和国新国际投资有限公司。这三个天然气田的产量占孟加拉天然气总产出的半数以上。
国新国际于2012年在香港成立，是聚焦于支持中资企业海外投资的政府投资平台。
路透2月报导称，振华石油已与雪佛龙签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田。
“该协议涉及雪佛龙出售在孟加拉国的公司，这些公司持有我们在孟加拉国的权益，”公司发言人周一通过电邮告诉路透。“交易价值未披露，我们无权透露协议内容。”
振华石油发言人确认了此项交易，称交易的完成有待中国商务部批复。
根据一项产量分成合约，雪佛龙将其拥有的孟加拉国气田的全部产出--年产1,600万吨石油当量，出售给孟加拉国有石油公司Petrobangla。
孟加拉国政府对任何资产出售拥有优先购买权。
孟加拉国电力、能源和矿业部副部长Nasrul Hamid表示，咨询公司Wood Mackenzie仍在评估孟加拉国投标竞购这些资产是否有利可图。(完)
(编译 杜明霞/王琛；审校 白云/张荻)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。