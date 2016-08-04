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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 07:16 BJT

美国个股：雪佛龙将出售至多50亿美元亚洲资产--华尔街日报

路透8月4日 - 华尔街日报援引知情人士的话报导，美国第二大石油公司--雪佛龙(Chevron) 计划出售亚洲部份资产，金额最高达50亿美元。

华尔街日报周四报导称，雪佛龙准备从8月开始出售中国近海资产。

据该报导，与中国国有油企--中国海洋石油有限公司 组建的近海油田合资企业中，雪佛龙的持股可能多达10亿美元。

雪佛龙去年10月已公布，计划2017年前出售大约100亿美元资产。

华尔街日报援引消息人士报导称，雪佛龙还在为旗下印尼地热资产寻找买家，并考虑超过20亿美元的出价提议。

该报导还称，泰国天然气田资产也在雪佛龙的资产剥离计划中。

雪佛龙未立即回复置评要求。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)

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