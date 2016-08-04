美国个股：雪佛龙将出售至多50亿美元亚洲资产--华尔街日报

金属期市：期铜连续第二日回落，但中国强劲需求前景限制跌势
路透新加坡1月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二连续第二日下滑，美元上扬带来压力，但对主要消费国中国需求强劲的预期构成支撑。
路透8月4日 - 华尔街日报援引知情人士的话报导，美国第二大石油公司--雪佛龙(Chevron) 计划出售亚洲部份资产，金额最高达50亿美元。
华尔街日报周四报导称，雪佛龙准备从8月开始出售中国近海资产。
据该报导，与中国国有油企--中国海洋石油有限公司 组建的近海油田合资企业中，雪佛龙的持股可能多达10亿美元。
雪佛龙去年10月已公布，计划2017年前出售大约100亿美元资产。
华尔街日报援引消息人士报导称，雪佛龙还在为旗下印尼地热资产寻找买家，并考虑超过20亿美元的出价提议。
该报导还称，泰国天然气田资产也在雪佛龙的资产剥离计划中。
雪佛龙未立即回复置评要求。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透新加坡1月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二连续第二日下滑，美元上扬带来压力，但对主要消费国中国需求强劲的预期构成支撑。
路透台北1月17日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2014年 日期 发债
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。