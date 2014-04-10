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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 09:20 BJT

美国个股：雪佛龙预计第一季收益将下滑，股价盘后小跌

路透4月9日 - 美国第二大石油企业--雪佛龙 周三表示，第一季收益料将下滑，因货币兑换成本及旗下矿业部门的环保费用高企。

雪佛龙石油和天然气探井产量下滑，因美国、加拿大和哈萨克斯坦遭遇异常寒冷的天气。

该公司业务遍布大约180个国家，其预计第一季外汇兑换费用达1亿美元。

雪佛龙计划拨备4-5亿美元减损费用，其中大部分都与矿场运营有关。

该公司称，若扣除这部分费用，第一季业绩“堪比”第四季。雪佛龙第四季净利达49.3亿美元，或每股2.57美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第一季每股盈余为2.77美元。

雪佛龙预计5月2日公布第一季财报，并于5月28日召开年度股东大会。

公司股价在盘后交易时段小跌至118.91美元。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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