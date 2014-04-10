美国个股：雪佛龙预计第一季收益将下滑，股价盘后小跌

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月9日 - 美国第二大石油企业--雪佛龙 周三表示，第一季收益料将下滑，因货币兑换成本及旗下矿业部门的环保费用高企。
雪佛龙石油和天然气探井产量下滑，因美国、加拿大和哈萨克斯坦遭遇异常寒冷的天气。
该公司业务遍布大约180个国家，其预计第一季外汇兑换费用达1亿美元。
雪佛龙计划拨备4-5亿美元减损费用，其中大部分都与矿场运营有关。
该公司称，若扣除这部分费用，第一季业绩“堪比”第四季。雪佛龙第四季净利达49.3亿美元，或每股2.57美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第一季每股盈余为2.77美元。
雪佛龙预计5月2日公布第一季财报，并于5月28日召开年度股东大会。
公司股价在盘后交易时段小跌至118.91美元。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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