版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 21:36 BJT

美股业绩：雪佛龙第三季获利下滑，产量提升难抵利润率下滑

路透11月1日 - 美国第二大石油公司雪佛龙(Chevron)周五公布的第三季获利下滑，受炼厂利润率降低的影响，即便石油和天然气增产，但仍未达到目标。

雪佛龙第三季净利降至49.5亿美元，折合每股盈余(EPS)2.57美元，上年同期分别为52.5亿美元和每股2.69美元。

第三季该公司日产259万桶油当量，上年同期为252万桶油当量。该公司今年的目标是每日265万桶，到2017年产量预计增长25%。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐