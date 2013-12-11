国储买入全球近四分之一锗产出

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透伦敦/香港12月10日（记者 Harpreet Bhal/Polly Yam） -有交易员周二称，中国已经买入了全球近四分之一的锗产出，尽管需求疲软，此举仍可能推高价格。锗多用于光纤和半导体。
交易员指出，中国建立锗库存的做法料支撑现货价格。过去几周内，现货价格一直持稳于每公斤1,840美元左右，接近去年6月触及的近17年高位1,860美元。
“这可能引发短暂的市场供应短缺，不过目前需求不振，短期内可能不会对市场产生巨大影响。”一名欧洲的锗交易员说道。
“但如果工业需求改善，明年起价格可能上涨，因为市场供应不宽裕。”
交易员称，中国国家物资储备局以每公斤12,090元（2,000美元）的价格买入了30吨锗，而上海的锗价格在11,400-11,700元左右。
交易员说交货时间为2014年，货品主要来自云南锗业(002428.SZ)。
记者无法立即联系到中国国家物资储备局和云南锗业对此置评。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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