未来10年中国资产管理行业规模有望突破38万亿元--协会

路透上海6月17日 - 中国证券投资基金业协会2014年会周一召开。中国证券报周二报导，会议期间发布的《资产管理行业发展规划纲要（征求意见稿）》指出，到2023年，中国国内生产总值（GDP）预计达110万亿元人民币，资产管理行业规模与GDP之比有望提高到主要新兴市场35%的平均水平。这意味着资产管理行业规模有望达38.5万亿元。

根据基金业协会的数据，截至2014年5月，目前可统计的包括公私募、基金子公司、券商资管在内的资产管理规模，达到约16万亿元。

征求意见稿提出，未来十年资管业发展的战略目标是：实现资产管理行业的现代化、国际化转型和跨越式发展，形成开放、包容、多元的现代资产行业格局。

“征求意见稿”并指出，中国基金行业与国际同行相比创新能力还存在诸多不足。公募基金产品同质化严重，难以满足投资者多元化需求；管理机构组织形式单一，仅为有限责任公司；业务模式简单、管理模式僵硬。而成熟市场产品丰富，管理机构组织形式灵活多样，业务模式多元、管理模式富有弹性。（完）

(发稿 徐永; 审校 黄凯)

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