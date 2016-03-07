综述：应对中国经济下行严竣形势 宏调部门高官表态各有千秋

作者 沈燕

路透北京3月7日 - 2016年或许是中国经济最难熬的开始。从两会开始后周日首场发改委新闻发布会到周一中国财长的发布会，对经济下行压力加大和债务风险的担忧，以及上升的赤字率是否会伤害中国经济增长可持续性无疑成为全世界关注的焦点。

虽然同为中国宏观调控的重要部门，发改委主任徐绍史和中国财长楼继伟均对外界传递中国应对经济下行压力有信心，且宏观调控工具箱储备政策丰富。但面对入不敷出的现实压力，以及“三去一降一补”的收缩政策下，中国财长显然更忧虑于如何在财政收入增速放缓的大趋势下维持政府支出仍需扩大的难题。

“提高赤字率就是为了支撑中国经济保持中高速增长...如果把债务的风险控制住就不会给经济造成大的伤害。至于在目前的情况之下，去产能、去库存、去杠杆，全社会在降杠杆，政府要适度加杠杆，要支持全社会降杠杆。”中国财长楼继伟在周一两会期间的新闻发布会上称。

对于赤字上升的风险，他明确表态，中国是采用黄金法则，即债务都用来形成资产，没有用于吃饭。这也是防风险的底限。

他表示，扩大赤字就是政府的升杠杆。还有一些政府适当扩大杠杆的措施，这是必要的，只要全社会的杠杆能够逐步降下来，政府的杠杆也逐步可以释放。

楼继伟提到，中国今年的赤字率是3%，较去年实际的2.4%高0.6个百分点。去年全国人大核准了地方债务的余额是16万亿元人民币，16万亿中15.4万亿是2014年底以前的地方债务的存量，这个存量中有1万多亿是经过全国人大批准过的债券，剩下的是非规范的债务。

他表示，去年经过批准，下达了各个地方3.2万亿到期存量债务的置换债券，今年按照统计的地方到期债务还有5万亿左右，继续允许地方发行债券置换到期的债，恐怕明年还要做一些。

相较周日发改委的新闻发布会，媒体们关注的话题普遍聚焦于中国经济，但对于掌控中国钱袋子的财政部，所提问题显然更具针对性，尤其是财税改革不如预期，个税改革进展，以及营改增的难点等等，这也让中国财长在记者会上不时抚额沉思，面露难色。

财政部报告中也提到，随着经济增速放缓和工业生产者出厂价格(PPI)连续下降，财政收入增速回落的幅度大于国内生产总值(GDP)增速的回落幅度。但为了保持经济稳定增长，推进结构改革需要加大减税降费力度，特别是全面实施营改增后减收很多，将进一步拉低财政收入增幅。

另一方面，财政支出刚性较强，支持转方式，补短板，防风险等增支需求较大。总体判断，2016年财政形势更加严竣，平衡收支面临极大压力。

中国国家发展改革委员会主任徐绍史周日表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

今年GDP增长预期目标下调为6.5%-7.0%，也是首次设定经济增长区间调控目标，凸显在经济下行压力仍大的背景下，中国为宏观调控预留空间和引导市场预期的良苦用心。

**财税改革不及预期**

对于十八届三中全会提及的财税改革目标，楼继伟坦称比预计的慢了一些。去年总理工作报告提到力争完成营（业税）改增（值税），但去年没有完成，而今年明确要到5月1日实行，给了明确的时间表。

根据今年中国政府工作报告，将于今年5月1日起在建筑业，房地产，金融业和生活服务业实行不动产进项抵扣，全面实施营改增。

至于去年营改增没有顺利推进的原因，楼继伟明确表态情况太复杂，加之去年财政收入情况不太好。营改增方案的设计既要考虑企业的税负变化，还要兼顾财政的承受能力，所以设计比较复杂。

“我们可以做到行业不增负。不动产可以抵扣，企业租来的房产、投资形成的不动产可以抵扣，鼓励你投资嘛，都可以抵税，甚至投资量大的时候，可能一两年可以不交税的，都抵扣了。但是不能保证每一个企业在实行营改增最后一个环节的时候不增负。”楼继伟称。

而呼声很高的个税向综合和分类相结合的改革方案，楼继伟回应称这个事情很复杂，需要健全的个人收入和财产的信息系统，需要相应地修改相关法律。去年财政部和国家税务总局等有关部门，一起研究了个人所得税改革涉及的重点难点问题，形成了一个改革方案。做法是要分步到位。

“我们的方案已经提交国务院了，按照全国人大立法的规划和国务院的要求，今年将把综合与分类相结合的个人所得税法的草案提交全国人大去审议，然后再根据条件分步实施，先做一些比较简单的部分，再随着信息系统、征管条件和大家习惯的建立，逐渐把它完善化。”楼继伟称。

**宏调部门官员罕见跨行支招**

而包括央行，财政部等重要宏调部门的官员们跨行业撰文，或通过公开场合表达对跨行业问题的意见，为缓解中国经济下行压力支招显然也在两会前后明显热络。

曾多次在公开场合抨击中国劳动合同法过于超前的中国财长，在周一的发布会上再次表态称，劳动合同法在企业方面和雇员方面，保护的程度是不平衡的，它所构建的用工的基本模式，是那些标准工时的模式，也不太适合于灵活用工的模式，对于在职的职工保护比较多，实际对于新入职的人，特别是低技能的体力劳动者的实际就业是带有歧视的。

“至于要不要修法，怎么修，财政部是个宏观部门、综合部门，看到这些问题要指出来，因为会对整个经济产生影响，财政在支出和收入方面也都受到影响，我们需要做出矫正。修法不是财政部的事。”楼继伟直言。

就在同日，中国国家统计局刊登报告称，需求疲弱将制约增长，贸易、新技术竞争倒逼经济转型升级。并谈到国际金融市场动荡将波及中国金融市场稳定，必要时可考虑采取限制国际资本流动的措施，比如征收托宾税限制外汇投机交易等。

此前人行调查统计司司长盛松成等则撰文建议，应该对企业减税费、增补贴，有效落实结构性减税，提高国有企业分红比例；而降低企业税负，并不一定引起财政收入下降。

盛松成还建议，未来一段时期，可将中国的财政赤字率提高到4%，甚至更高水平；而这并不会给中国政府带来较高的偿债风险；而且当前债券市场也为扩大政府债务创造有利条件。（完）