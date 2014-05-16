中国创业板IPO和再融资规则正式发布 IPO即将开闸

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月16日 -中国证监会周五发布创业板首次公开发行（IPO)股票及再融资的管理办法，与之前公布的征求意见稿相比，变化不大。中信证券策略团队周五稍晚发布快评称，这意味着未来创业板股权融资将加速，同时意味着IPO即将开闸，短期来看不利于创业板。
新修订的创业板IPO条件取消了旧规中包含的业绩持续增长要求，维持了征求意见稿中的要求，即公司最近两年持续盈利且两年净利累计不少于1,000万元人民币，或是最近一年盈利且年营收不少于5,000万元，这就允许收入在一定规模以上的企业只要有一年盈利记录即可上市。
证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上表示，在征求意见过程中，有些意见认为要提高财务指标，另一些意见认为要进一步降低财务指标，允许亏损企业上市。综合考虑创业板定位和多层次市场建设等各方面情况，证监会维持了征求意见稿中有关发行条件的要求。
在再融资条件方面，管理办法要求申请再融资的创业板公司需要最近两年盈利、最近两年实施现金分红、财务报告达标、最近一期资产负债率高于45%（定向增发股票的除外）及没有违规行为等。
创业板公司允许发行股票和可转换公司债。若是创业板公司非公开发行股票，其发行对象不超过五名，而目前主板的定向增发要求是发行对象不超过十名。
办法还要求，再融资的募集资金用途需符合国家产业政策和法律法规规定；除金融类行业外，募资不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务投资，不得投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
张晓军解释称，在征求意见稿中，有些观点认为再融资要求最近一期资产负债率高于45%、非公开发行对象不超过五名等要求太高太严。综合考虑投融资功能均衡协调，防范过度融资等，仍维持了征求意见稿中有关发行条件的要求。
征求意见稿中的快速再融资机制未做大的变动。创业板公司增发股票融资额不超过5,000万元且不超过公司净资产的10%，可适用简易审批程序。证监会受理后15个工作日内作出是否核准决定，允许不保荐不承销，实现“闪电发行”，大幅缩短发行上市周期。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。