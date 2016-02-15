中国货币市场资金宽松回购利率变动有限 逆回购到期冲击料可控

路透上海2月15日 - 中国银行间市场周一主要回购利率变动有限，资金延续宽松状态。尽管周二起至下周将有大量逆回购陆续到期，但春节后现金将陆续回流，加之本周公开市场仍每日操作，亦有助于抚平资金面的波动。

交易员并指出，从央行最新货币政策执行报告来看，货币政策未来一个阶段可能仍会保持谨慎宽松的基调，在维持资金面基本平稳的前提下，又不过度投放流动性；市场流动性料有望延续稳中偏松态势，但资金价格下行空间仍有限。

“今天很宽松，昨天也是很松，本来想今天非银（机构）上班会不会有些变化，但完全没影响，”华东一银行交易员称。

她并表示，节后现金回流尚不明显，但因节前公开市场的流动性支持有力，资金面暂无明显压力；而虽然近期公开市场逆回购将大量到期，但由于到期节奏分布较为平均，在现金回流不断增多以及公开市场本周仍每日操作的对冲下，预计流动性所受影响不会太大。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月14日（周日）为调休工作日。

上海一券商交易员谈到，“我觉得这段时间应该不会有啥问题了，后面就看两会，定调啥的别有什么变化的话，应该不会紧。”

上述银行交易员还指出，今年由于推进供给侧改革以及稳汇率，货币政策在降准降息上依旧会相对谨慎一些，不过近期人民币汇率贬值压力有明显减轻，也在一定程度为央行政策腾挪增加了灵活度。

中国央行春节前发布2015年四季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调；要灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度。

央行公开市场今日进行100亿元人民币的逆回购操作，期限七天，利率续持稳在2.25%；该规模与上日相同，延续了春节后少量操作态势。据路透统计，仅逆回购一项，本周共有5,950亿元到期，意味着等量资金将被动回收。

央行此前表示，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9537 1.9411 +1.26

七天CN7DRP=CFXS 2.2710 2.2604 +1.06

14天CN14DRP=CFXS 2.4637 2.4559 +0.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜CN1DRPO=SS 2.5250 2.3600 +16.50

七天CN7DRPO=SS 2.5500 0.2300 +232.00

14天CN14DRPO=SS 2.5750 0.9000 +167.50

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9700 1.9500 +2.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.3600 2.2700 +9.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.4900 2.4500 +4.00

Shibor

其中:隔夜SHICNYOND= 1.9770 1.9780 -0.10

七天SHICNYSWD= 2.3000 2.3130 -1.30

三个月SHICNY3MD= 3.0410 3.0495 -0.85

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