江西赣州等加入限购大军 重点三四线城市收紧楼市调控

路透北京3月15日 - 继中国一二线热点城市收紧房地产调控，热点周边县市、省内重点城市近期密集出台限购限贷举措，遏制房价过快上涨势头，江西省赣州市周三成为南昌之后该省第二个限购城市，规定满足条件的居民限购一套商品住房，并提高公积金贷款门槛。

赣州市房地产管理局网站周二晚间发布“关于进一步加强房地产市场调控工作的通知”，规定中心城区内无房或在非限购域内有一套住房的本市户籍居民限购1套商品住房。满足缴税和社保条件且在中心城区无住房的非本市户籍居民在限购区内可买一套商品住房。

同时，购第三套住房的暂停办理商业贷款；二套房公积金首付比例提高至50%，三套房及以上停止公积金贷款和提取。

最近，又有一批城市推出限购限贷措施，与前一轮热点一二线不同的是，本轮集中在热点周边县市以及省内热点城市，包括环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等，体现出热点城市需求外溢的迹象。

此外杭州和南昌等已出限购政策的热点城市近期进一步收紧，杭州市自2017年3月3日起进一步调整住房限购政策，包括扩大限购实施范围、升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。

国家统计局公布的1月70个大中城市房价指数同比涨幅连续两月回落，环比涨幅则接近持平，并已连续四个月收窄；重点调控的15个热点城市房价则持续趋稳回落。

1月新建商品住宅环比增幅居前的分别为三亚（1.7%）、重庆（1.3%）、九江（1.1%）、以及西安、扬州、赣州、宜昌和岳阳，涨幅均为0.8%。跌幅居前的则是无锡和深圳，均为下跌0.5%。

今年政府工作报告提出，坚持住房的居住属性，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地。（完）