中国明年开发商合同销售额料逆转下滑5-10% 但整体房价持稳--标普

路透北京11月22日 - 国际评级机构--标普全球评级周二表示，受交易量下降影响，预计明年中国房地产开发商的合同销售额可能下滑5%-10%，自2016年的预估增速20%逆转，但房价可能持稳。

该机构认为，中国房地产市场不太可能出现长期、大幅下挫，但在房价负担能力不断下降背景下，开发商利润率下滑，财务杠杆上升，正导致市场基本面趋弱。

“促使销售额下滑的原因可能是交易量下降，同时价格或将持稳。由于一二线城市房地产供应有限，按揭贷款供应充足，且开发商没有立刻降价的压力，因此房地产价格可能持稳。”标普提供的新闻稿称。

标普全球评级信用分析师黄馨慧在电话会议中表示，受现金流下滑和融资渠道收紧的双重影响，明年开发商的流动性会削弱，但短期风险还是在可控范围，获评级的开发商今年6月的现金/短债比例明显增长至280%，短债比重也降到26%。

“对于我们提供评级的开发商而言，较高水平的现金余额和温和改善中的资本结构，可能助其避免短期内违约。”新闻稿称。

不过，2018年之后，由于大量境内外债券到期，再融资和流动性方面的挑战会明显提升。标普估测，2017年开发商境内外债券到期总额约为52亿美元，到2018年将翻番至103亿美元，并在2020年达到阶段峰值310亿美元。

**房地产基本面还是趋弱**

标普预计房地产行业基本面还是走弱的趋势。黄馨慧称，这主要由于今年土地成本有很大飙升，一线城市土地溢价率已经超过100%，即使房价站稳，今年买地的项目可能还是会出现亏损。

而一线城市虽然地王频出，但开发商仍向往，且土地供应少，地价房价下滑的可能都不大。

融资方面，黄馨慧指出，在流动性变弱的情况下，开发商融资成本将从今年的低位回升，便宜的境内债券短时间无法发行，小型开发商会受到最大的影响，融资渠道也会重回银行贷款、境外债券和信托融资。

标普预计明年境外债券发行会优于今年，但大幅度增长可能不大，主要由于开发商对人民币贬值还比较担忧，发改委的审批也会影响进度。

对于家庭债务今年的快速增长，按揭贷款三季度占新增贷款近70%，黄馨慧担心这背后代表的投机趋势，会破坏行业的长期稳定性。

此外，标普认为，过去一年一些中小型开发商显着扩张规模，同时改善地域和业务多元化程度。在应对明年市场下滑方面，这些开发商的利润率应相对稳健。（完）