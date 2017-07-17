综述：中国沪综指收创逾七个月最大单日跌幅 业绩不佳致中小盘股崩跌

路透北京7月17日 - 中国股市沪综指周一放量收挫逾1.4%，并创逾七个月最大单日跌幅。分析师指出，在多只创业板股票业绩不及预期，和扩容压力加大的双重压力下，今日大盘开市后大跌，中小盘股集体崩跌。目前市场卖压沉重，料后市大盘仍将继续震荡整理。

不过市场也缺乏持续较快下行的压力。分析师普遍认为，市场短期调整来自投资者情绪和风险偏好的波动，流动性预期并没有太大变化，近期市场对流动性预期的影响是偏正面的。只要利率中枢水平不快速上行，市场大概率也不会有持续较快下行的压力。

“今天开盘的时候实际上市场我觉得还是比较恐慌的，大家都在担心创业板，今天创业板确实是表现挺差的，这也是跟业绩有关吧。”信达证券分析师谷永涛说，但今天公布的经济数据确实比较好，大盘逐渐收复部分失地。

沪综指.SSEC周一收报3,176.464点，跌45.96点或1.43%，此前最大单日跌幅为2016年12月12日的2.47%；盘中最低触及3,139.50点，为近一个月最低水准。今日股指大幅下挫主要是由于市场对周末金融工作会议的过度反应，叠加创业板权重股中报业绩不佳；但中国二季度经济数据偏暖，加之金融权重股奋力护盘，令股指跌幅有所收窄。

今日上海A股成交额为2,743亿元人民币，较上日的1,742亿元大增近六成。创业板指数P收跌5.11%。

中信证券(600030.SS)策略团队认为，市场调整的主要诱因是中报业绩舆情持续差于预期，特别是创业板。其背后还有三个深层次的忧虑，一是M2和GDP的增速剪刀差持续缩窄；二是A股中只炒作概念却无法兑现业绩的公司逐步被抛弃；三是估值下行和减持新规降低了上市公司释放业绩的动力。

乐视网(300104.SZ)上周五晚发布业绩预告，上半年预计亏损6.37-6.42亿元人民币，受乐视体系资金紧张及减值损失等所累；不过该股今日仍继续停牌。东方财富(300059.SZ)上周六亦预计上半年业绩同比下降最大逾三成，今日则跌停收报10.45元。

“新股发行节奏预期重归常态，高估值个股、次新股等股票回调压力再度增强，”联讯证券研报指出，另外，6月份经济数据显着超出市场预期，经济基本面总体平稳对股指形成支撑，但同时也引发市场对经济基本面企稳给予金融监管腾出更多政策空间的担忧。

今日公布数据显示，中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，得益于投资、消费和出口三驾马车的齐发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。

今日上证银行股指数收升1.61%，两市跌停个股逾450家。沪深300指数.CSI300收报3,663.56点，跌1.07%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,649.8点，跌1.09%，成交16,587手。沪股通和深股通分别净卖出0.75亿元和净买入13.72亿元。

**市场缺乏持续较快下行的压力**

今日市场虽出现了较大下跌，但上证50代表的大盘蓝筹股仍是上涨的，“一九分化”特征仍较严重，因此下半年业绩也仍是选股主要思路。

市场人士指出，目前行情下，选股的确定性比超预期更重要。在业绩增速相对稳定的价值板块中谋求确定性溢价是很重要的，这方面各行业的龙头都会有一定溢价；在此基础上，进一步寻找业绩超预期品种的性价比更高。另外，稳定的经营现金流是重要的加分项。

中信证券策略团队预计全部A股盈利增速在2017年逐季下行，市场对业绩负面舆情的负反馈是非常强的。

统计数据显示，以2017年中报的业绩预警为例，报出“略减”、“预减”“首亏”的公司，其股价在公告当天相对沪深300的平均收益率在-2.7%~-3.2%之间。截至7月17日收盘，A股股价低于2016年1月28日熔断以来新低的个股数量占比就已高达45%。

“中报季的‘业绩雷’成了压垮骆驼的最后稻草，特别是创业板持续较快下跌，最终造成了踩踏。市场大小风格持续分化的背后是投资者对确定性的偏好和对无业绩的厌恶。“中信证券研报指出。

分析人士建议，在这种背景下进行行业和个股选择时，稳定的经营性现金流是重要的加分项。可以关注经营性现金流比较稳定的行业。

而备受关注的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出来的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前。业内人士指出，金融监管从暴风骤雨式的密集发布转向细水长流式的协调统一令金融市场的稳定性有望得到改善。（完）