中兴通讯一季度净利同比大增逾两倍

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透上海4月18日 -中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周五公告称,一季度实现净利润6.22亿元人民币，同比大增203.51%。
刊登在深交所的季报并显示，公司一季度实现营业收入190.53亿元人民币，同比增长5.51%；基本每股收益为0.18元人民币。
季报称，展望下一报告期，拉动电信行业投资的主要动力在于网络宽带化，重点是以3G/4G为主的无线宽带，以及配套传输网络的升级与扩容。集团确立“创新突破与集约化”的核心经营思路，将对资源进行科学整合，特别是技术整合与商业模式创新结合，实现盈利模式突破，同时通过创新降低运营成本，优化效益。
中兴通讯A股周四收报13.48元，过去三个月累计上涨逾7.07%。(完)
欲了解详情,请点选深圳证交所公告(here)
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月17日 - 中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) 的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide 的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。
路透北京4月17日 - 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF)操作共4,955亿元人民币，利率与上期持平。