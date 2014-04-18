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中国财经 | 2014年 4月 18日 星期五 09:29 BJT

中兴通讯一季度净利同比大增逾两倍

路透上海4月18日 -中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周五公告称,一季度实现净利润6.22亿元人民币，同比大增203.51%。

刊登在深交所的季报并显示，公司一季度实现营业收入190.53亿元人民币，同比增长5.51%；基本每股收益为0.18元人民币。

季报称，展望下一报告期，拉动电信行业投资的主要动力在于网络宽带化，重点是以3G/4G为主的无线宽带，以及配套传输网络的升级与扩容。集团确立“创新突破与集约化”的核心经营思路，将对资源进行科学整合，特别是技术整合与商业模式创新结合，实现盈利模式突破，同时通过创新降低运营成本，优化效益。

中兴通讯A股周四收报13.48元，过去三个月累计上涨逾7.07%。(完)

欲了解详情,请点选深圳证交所公告(here)

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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