芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标

路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”

埃文斯在日本央行和货币和经济研究所(Institute for Monetary and Economic Studies)发起的一个会议上称，虽然美国失业率现为4.4%，经济已“基本”重回充分就业，但通胀率低于美联储2%的目标已整整八年。

“我相信表现出我们对实现目标的坚定承诺，更加努力以尽早而非推迟实现我们对称的通胀目标，是实现该目标的关键。”

埃文斯未详细说明这种努力如何转化成货币政策，他也没有对美国经济前景提供新的预估。

但今年对美国货币政策具有投票权的埃文斯暗示，他偏好缓慢升息路径。

他表示，保守的央行官员过虑了，他们那些“心软”的同僚将努力把失业率维持在难以为继的低位，而为了弥补“这种误导...保守的央行官员(将)会追求限制过于死板的平均条件，而去实现低于最优水平的通胀率，”埃文斯说。

“换句话说，立场保守的央行官员将发现让通胀超过政策目标很难。”他说，如果通胀目标就这样成为上限，将愈发难以达标。

他还提到本周稍早公布的他与其他人合着的研究，研究表明美联储加息应慢于本可能需要的速度。由于利率仍低于1%，若再次出现冲击，可能促使美联储降息至零，并寻求购债等策略来提供经济所需的刺激，即便这些策略的效果不像降息那么肯定，而且存在争议。

为了降低这种风险，研究人员认为美联储或需非常缓慢的加息，不只是今年，明年亦如此，直到利率恢复到长期正常水准3%。

埃文斯称，尽管所用模型是“程式化的”，但确实表明未来“一段时间”美联储应采用风险管理，即意味着如果升息也应缓慢进行。(完)