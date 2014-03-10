芝加哥联储总裁坦言美联储将继续缩减购债

路透乔治亚州哥伦布3月10日 -芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美联储将继续以每月100亿美元的步伐缩减购债，其并提供美联储可能如何调整其维持低利率政策计划的细节。

埃文斯这番言论或许是决策官员最明确地表态，表明美联储将在未来每次会议上都继续缩减刺激规模，包括下周的会议。

埃文斯坦率的表示，“美联储上两次会议每次缩减购债100亿美元，我们将继续这么做。”

随着削减购债规模，美联储面对更紧迫的挑战是，将失业率降至6.5%以下后很长时间维持近零利率的承诺进行修改。由于失业率已经迅速降至6.7%，决策者在争论如何调整这一承诺，同时不会让人觉得他们会很快收紧政策。

美联储可能在3月18-19日政策会议上做出微调，这也是叶伦担任主席后的首次政策会议。

埃文斯发明了将利率绑定在失业、通胀等经济指标上的办法。他在周一表示，新的指引应该强调利率将保持低位“相当长时间”，以及很大程度上有赖于就业市场持续改善。

“它应该充分体现的是，(利率)会继续保持低位，一直持续到我们改变说法之后很长时间，”埃文斯在演讲后向记者表示。

“就业市场有各种指标：就业人口、失业率、劳动力、空缺职位、招聘职位等等，”他继续说，“我们希望能充分反映就业市场指标的总体改善状况，但这很困难。”

他还称美联储将“真正在很长时间内”保持宽松政策，并预计首次升息在2016年初左右。

他在进一步展望未来时表示，美联储不需要卖出目前买入的抵押支持债券，但是可以等待它们到期--其他美联储官员也赞同这个看法。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 龚芳)

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