芝加哥联邦储备银行总裁称可以加速缩减购债

路透爱荷华州1月15日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)最为坦率的鸽派官员周三表示，他支持持续缩减庞大的购债计划，并称若经济转强则有可能进行更大幅度的缩减。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯支持美联储“循序渐进”缩减第三轮量化宽松的举动并不令人意外。在美联储12月政策会议中，他投票支持将每月购债规模由850亿美元降至750亿美元。

但是埃文斯周三称，他可以想像加速推进此一进程，且并未提及暂停缩减购债的可能性，暗示购债计画继续推行的时间可能所剩无多，就算新任美联储主席叶伦就任后亦是如此。叶伦所支持的货币政策是将对抗高失业作为核心议题，使她被划入鸽派阵营。

即将卸任的美联储主席贝南克于12月时表示，他预期购债计画将在2014年底画下句点。在美联储1月政策会议之后不久，叶伦将在2月1日接替贝南克担任主席，多数观察家认为这样的交棒将支持美联储政策的延续性。

埃文斯在发表演说后向记者表示，“我是这么看的：我们在12月跨出缩减购债的第一步，除非数据发展真的出乎意料的差，否则1月继续这么做是合理的。”他在演说中强调低通胀的危险，以及美联储延续刺激措施的必要性。

他说，“每次会议都继续缩减，我可以想像是每次缩减100亿美元，但当越接近尾声、或事况变得更好的时候，我可以想像的是会进行更为积极地缩减购债。”

他说，“理论上讲”若数据趋疲，可能导致缩减购债进程暂停，但“我认为现在我们要更加强调美联储利率政策的前瞻性指引”。

“购债速度取决于经济数据，因此理论上的确可能在某次会议上暂停缩减，不进一步缩小规模，”埃文斯对记者表示。“但实际上当前策略是要重新平衡各种政策工具。”

埃文斯周三警告称，目前6.7%的失业率仍远高于5.25%的“正常”水准。

虽然美联储去年12月的决定说明其承认就业市场改善，但缩减购债“并不意味着我们当时认为经济所需的整体政策宽松程度下降”。经济大衰退最严重时期美国失业率曾升至10%。

埃文斯说，相反，削减购债的决定让美联储更加专注于其最好理解的工具：告诉市场在利率政策方面可以有何预期。

美联储特别表示，在失业率跌至6.5%后“很长时间”内都将维持利率在近零水准，尤其是如果通胀率继续徘徊在联储目标水准2%下方的话。以美联储喜欢采用的指标来衡量，过去12个月中物价涨幅仅为1.1%。

“对我们的前瞻指引所进行的具体阐述，应该可以更加明确地表示，我们并不急于升息：在失业率居高不下且通胀压力很低的情况下，我们不会过早削减政策宽松程度，”他在周三表示。

“我认为，很重要的一点在于，通胀率数据较低本身就表明，在一段时期内维持联邦基金利率在当前水准可能是适宜的。”

他预计今年经济成长率仅提高至2.75%左右，到2015年底时，失业率会降至6%或“更低一点”的水平，但通胀率仅会缓慢升至1.5%。

“经济增长回升且货币政策极度宽松的环境下，通胀率极低仍然让我们既迷惑又担心，”埃文斯说。

埃文斯今年不再是联邦公开市场委员会的投票委员，但即便没有投票权，他在货币政策制定方面仍有较大的影响力。

他提出了美联储所谓的门槛政策，即承诺至少在失业率降至6.5%之前都维持低利率。美联储在2012年12月采用了这项政策。

他在周三表示，现在既然失业率已接近6.5%这一门槛水准，联储就需要澄清在升息决策当中什么经济指标会是最重要的。

“一旦失业率跌至6.5%之下，或是到达6.5%水准，这个数字就不再有任何意义，然后完全是描述之后的调整过程应如何进行，”埃文斯说。他预计联储在2014年中之后还将购买债券。(完)

(编译 张明钧/李爽/郑茵 审校 孙茉莉/张涛)

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