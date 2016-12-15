独家：中国投资者收购芝加哥证交所获美国外资审议委员会放行

路透12月14日 - 据路透看到的美国财政部文件，美国外资审议委员会(CFIUS)本周批准了重庆财信企业集团牵头的中国投资者收购芝加哥证交所(CHX)的交易。

芝加哥证交所是美国历史最悠久的交易所之一。很多美国议员此前表示担心，中国可能通过这宗交易获得对该交易所的影响力。

未来几个月中美关系可能不太稳定。美国当选总统特朗普已经质疑美国长期奉行的“一个中国”政策。

“我们很高兴CFIUS裁定，芝加哥证交所和跨国投资者之间的这项交易案不存在未解决的国家安全疑虑，”CHX在一份声明中对路透称。

CFIUS未立即回应置评请求。

芝加哥证交所约占美国股票交易量的0.5%。主要是做市商在使用该交易所，他们买进和卖出最活跃的上市交易基金，并利用芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)的芝加哥商业交易所(CME)期货进行对冲。

美国证券交易委员会(SEC)还在审查该交易。如果也获得批准，将开创中国投资者购买美国交易所的先河。(完)