独家：中国投资者收购芝加哥证交所获美国外资审议委员会放行

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透12月14日 - 据路透看到的美国财政部文件，美国外资审议委员会(CFIUS)本周批准了重庆财信企业集团牵头的中国投资者收购芝加哥证交所(CHX)的交易。
芝加哥证交所是美国历史最悠久的交易所之一。很多美国议员此前表示担心，中国可能通过这宗交易获得对该交易所的影响力。
未来几个月中美关系可能不太稳定。美国当选总统特朗普已经质疑美国长期奉行的“一个中国”政策。
“我们很高兴CFIUS裁定，芝加哥证交所和跨国投资者之间的这项交易案不存在未解决的国家安全疑虑，”CHX在一份声明中对路透称。
CFIUS未立即回应置评请求。
芝加哥证交所约占美国股票交易量的0.5%。主要是做市商在使用该交易所，他们买进和卖出最活跃的上市交易基金，并利用芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)的芝加哥商业交易所(CME)期货进行对冲。
美国证券交易委员会(SEC)还在审查该交易。如果也获得批准，将开创中国投资者购买美国交易所的先河。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。