芝加哥联储总裁埃文斯称希望在决定升息前参考更多数据

路透悉尼10月11日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他可以接受美国12月升息，但在做决定之前他倾向观察经济及通胀进展情况。

埃文斯在悉尼发表演说后对媒体表示，美国经济脚步坚稳，上周非农就业报告是一组“相当不错的数据”，因此12月升息也不令人意外。

不过他审慎地说道，或许等到通胀接近美联储2%通胀目标再调整政策，可能是更好的做法。(完)