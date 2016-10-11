芝加哥联储总裁埃文斯称希望在决定升息前参考更多数据

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼10月11日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他可以接受美国12月升息，但在做决定之前他倾向观察经济及通胀进展情况。
埃文斯在悉尼发表演说后对媒体表示，美国经济脚步坚稳，上周非农就业报告是一组“相当不错的数据”，因此12月升息也不令人意外。
不过他审慎地说道，或许等到通胀接近美联储2%通胀目标再调整政策，可能是更好的做法。(完)
(编译 张明钧; 审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。