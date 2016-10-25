芝加哥联储总裁埃文斯预期明年底前加息三次

路透芝加哥10月24日 - 芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，只要通胀预期和就业市场继续改善，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在明年年底前升息三次。埃文斯是美联储最直言不讳的政策鸽派官员之一。

“根据我的成长预测，我可以想像，适当的政策是(2017年底前)加息三次，”埃文斯在发表讲话后对记者表示。

这种预期完全符合美联储17名决策者在上月会议上所做出的中值预测。他们的预测显示，短期利率到明年底时将在1-1.25%。目前是0.25-0.5%。

埃文斯明年将获得美联储政策投票权。他不愿意推测美联储下次什么时候升息，并暗示他认为11月、12月和1月没有什么区别。

美联储将在11月1-2日召开政策会议，埃文斯此番讲话可能是会前最后一次发表言论。外界预计美联储届时将维持政策不变。

接受路透调查的分析师预计，美联储将在12月会议上升息。交易员押注从现在到2017年底，升息不会超过两次。

埃文斯表示，最重要的是，美联储应更加明确进一步升息的条件。他称，他乐见失业率从当前的5%进一步下降以及通胀预期的改善。通胀预期现在未达到美联储2%的目标。

埃文斯对大学俱乐部的逾300名会员和嘉宾表示，他预计今年下半年经济增幅在2%-2.5%之间，称美国经济表现“相当不错”，劳动力市场也“很强劲”。

但他称，美国潜在经济增速受到“算法”制约，这是由生产率增长减缓和劳动力增长放慢造成。他说，较长时间内，这一因素会将潜在增长率限制在1.75%-2%之间。(完)