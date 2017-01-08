综述：芝加哥FED总裁松口支持升息三次 美联储再添鹰派抬头迹象

路透芝加哥1月6日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储今年有可能升息三次，升息步伐快于他几个月前的预估，变得与多数美联储官员看法一致。

埃文斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权，他的这番评论让外界更加认为，如果即将上任的特朗普政府推出财政刺激，美联储可能加快升息步调。

埃文斯多年来皆强力表态支持低利率政策。

“我仍然认为(美联储升息)两次并不是不合理的预期，”埃文斯在芝加哥向记者表示，他并称，若经济数据表现较预期强劲，“三次将不会是难以置信的。”

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，他们愿意支持更快的升息步伐。

“我持续...见到经济力道增强，”梅斯特向Fox Business Network电视台表示，并称今年升息超过三次“有可能”是适当的。

但达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)表示，他支持缓步且耐心的升息路线，他认为现在还不能确知特朗普的政策是否会提高经济增速。

柯普朗与埃文斯双双出席芝加哥的一场经济会议。

美联储12月调高利率0.25个百分点，官员并暗示，他们预期2017年将再升息三次。

12月会议记录显示，若通胀压力上升，美联储官员可能会暗示更积极的升息步调。

美国候任总统特朗普承诺将把美国经济成长率提高一倍，并重建美国基础设施，而根据会议记录，美联储17位决策官员之中，约半数已将财政刺激措施因素纳入经济预测之中。

埃文斯表示，他也是将财政刺激因素纳入预测的官员之一，柯普朗表示他尚未把对未来经济政策的预期纳入考量。

“我希望对这点审慎判断，”柯普朗在芝加哥向记者指出，他表示不希望“预先判断会有什么有利或不利因素。”

拉克尔在一场演说中表示，美联储“或许需要比市场预期的更积极升息。”

利率期货行情显示，投资人目前预期今年升息二或三次。(完)